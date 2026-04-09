Slováci žalují kapelu Johnnyho Deppa: Za »odpískaný« koncert dluží miliony?!

Vystoupení Hollywood Vampires v Praze
Autor: Martin Lisičan - 
9. dubna 2026
16:40

Americká rocková kapela Hollywood Vampires čelí žalobě za zrušení koncertu v Banské Bystrici. Plánované vystoupení v červenci 2023 skupina zrušila v den konání akce. Podle organizátorů přitom kapela obdržela zálohu ve výši 277 tisíc dolarů. Peníze pak údajně nevrátila. Případ řeší soud v Texasu.

Členy kapely jsou herec a kytarista Johnny Depp, legendární rocker Alice Cooper a kytarista Aerosmith John Perry. Slovenský promotér podle žaloby tvrdí, že skupina i přes zaplacenou zálohu (v přepočtu asi 5,9 milionu korun) koncert neodehrála. Samotnou zálohu následně členové skupiny nevrátili. O případu informoval server TMZ

Koncert kapela zrušila v den konání akce. Podle organizátorů se manažerovi Hollywood Vampires nelíbílo zabezpečení pódia. V žalobě ale zároveň uvádějí, že skutečným důvodem zrušení byla údajná hospitalizace Johnnyho Deppa. 

Kapela navíc dva dny před konáním koncertu v Banské Bystrici zrušila i vystoupení v Budapešti. Jak organizátoři dále uvedli, zrušením koncertu na Slovensku pořadatelé přišli o velký obnos peněz. 

Kapela vznikla v roce 2012. Cílem členů je vzdát hold hudbě ze 70. let minulého století. Skupina v Česku hrála už několikrát, další vystoupení proběhne letos v září v Praze.

