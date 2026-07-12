Tragický pád v Malé Fatře: Zemřela česká turistka

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Pro zraněného horolezce pod Lomnickým štítem ve Vysokých Tatrách spěchali horští záchranáři, vrtulník vzlétl z polské strany.
Zdroj: Horská záchranná služba SR
Třiasedmdesátiletá česká turistka nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena podle horské služby uklouzla a padala skalnatým lesním terénem.
Neštěstí se stalo v lokalitě Sokolie u vesnice Terchová nedaleko Žiliny. Z informací HZS vyplývá, že turistka byla součástí skupiny, která postupovala po značené stezce vedoucí k jedné z chat. Na místě zasahovali přivolaní horští záchranáři.
Terchová a její okolí patří k vyhledávaným cílům turistů. V oblasti se nachází mnoha značených turistických stezek. Nedaleko lokality Sokolie je soustava kaňonů a soutěsek s vodopády. V zimě zase návštěvníci využívají místní lyžařské středisko Vrátna.
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