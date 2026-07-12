Medvěd na Slovensku napadl muže před domem: Vyskočil mu na záda

Ilustrační foto: Medvěd
Ilustrační foto: Medvěd  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
12. července 2026
16:28

Na severu Slovenska napadl v sobotu večer medvěd muže, který pracoval před domem. Vyskočil mu na záda a povalil ho na zem, napsal server Noviny.sk, podle něhož muž utrpěl lehčí zranění. Incident se odehrál v obci Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Úřady vyzvaly obyvatele i návštěvníky regionu k maximální ostražitosti.

„Doporučujeme vyhýbat se pohybu o samotě, zejména v časných ranních a večerních hodinách, a věnovat zvýšenou pozornost okolí,“ uvedla Státní ochrana přírody SR (ŠOP) podle webu Teraz.sk. Lidem dále doporučila v případě střetu se šelmou zachovat klid, nepřibližovat se k ní a kontaktovat tísňovou linku nebo zásahový tým, jenž oblast monitoruje.

Starosta Závažné Poruby Vladimír Mlynček k sobotnímu incidentu portálu řekl, že se odehrál v zastavěné části obce, přibližně 100 metrů od budovy obecního úřadu. „Naštěstí to skončilo jen povrchovými zraněními. Na místo přijela policie i záchranáři, kteří muže ošetřili a odvezli do nemocnice na nezbytná vyšetření,“ uvedl Mlynček.

Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Například na konci června medvědice v lese u vesnice Liptovská Porúbka nedaleko Liptovského Mikuláše napadla muže (41). Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Zásahový tým zvíře zastřelil.

Agentura AFP v červnu napsala, že pět zemí v čele s Rumunskem a Slovenskem zahájilo kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v Evropské unii. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci. Slovenská vláda v reakci na střety šelmy s člověkem schválila před více než rokem návrh na odstřel 350 medvědů.

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Expert o střetu člověka s medvědem: Kde hrozí nejvíce a na co si dát pozor?

Témata:
zraněníšelmazvířeSlovenskoEvropská unieLiptovský MikulášmedvědZávažná PorubaVláda Slovenské republikyLiptovská Porúbkaokres Liptovský Mikuláš
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