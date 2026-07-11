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Elektrikáře na Náchodsku zasáhl proud: Na místě zemřel
Po zásahu elektrickým proudem ze sloupu vysokého napětí 11. července v Teplicích nad Metují na Náchodsku zemřel muž (†55). ČTK to řekla mluvčí policie Andrea Muzikantová. Podle serveru Novinky.cz šlo o elektrikáře, který na plošině vyjel k vodičům.
Muž podle regionální mluvčí firmy ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové nebyl pracovníkem skupiny ČEZ. „Na vedení dnes nebyly plánovány žádné práce,“ dodala mluvčí energetiků s tím, že věcí se zabývá policie.
Oznámení o události policie dostala dnes před 09:00. „Okolnosti případu vyšetřujeme. Pro určení mužovy smrti byla nařízena soudní pitva,“ uvedla mluvčí policie.
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