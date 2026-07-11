Elektrikáře na Náchodsku zasáhl proud: Na místě zemřel

Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Autor: ČTK - 
11. července 2026
17:46

Po zásahu elektrickým proudem ze sloupu vysokého napětí 11. července v Teplicích nad Metují na Náchodsku zemřel muž (†55). ČTK to řekla mluvčí policie Andrea Muzikantová. Podle serveru Novinky.cz šlo o elektrikáře, který na plošině vyjel k vodičům.

Muž podle regionální mluvčí firmy ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové nebyl pracovníkem skupiny ČEZ. „Na vedení dnes nebyly plánovány žádné práce,“ dodala mluvčí energetiků s tím, že věcí se zabývá policie.

Oznámení o události policie dostala dnes před 09:00. „Okolnosti případu vyšetřujeme. Pro určení mužovy smrti byla nařízena soudní pitva,“ uvedla mluvčí policie.

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V Teplicích nad Metují po zásahu elektrickým proudem ze sloupu zemřel 55letý muž.
Zdroj: Aktu.cz
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.
Po zásahu elektrickým proudem v Teplicích nad Metují zemřel muž.

Témata:
záchrankasmrtČEZpitvavedenípolicieokres Náchodelektrický proudTeplice nad Metují
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