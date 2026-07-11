Na Mácháči zemřel návštěvník: Na místo letěl vrtulník
U oblíbeného českého rybníka došlo v sobotu 11. července k tragické smrti. U Máchova jezera zemřel přes dlouhou snahu záchranářů muž. Údajně náhle zkolaboval a následně se mu zastavilo srdce.
U oblíbeného českého rybníka, kde letní víkendy tráví mnoho rodin, v sobotu 11. července kolem poledne náhle zemřel jeden z návštěvníků. Na pláži Máchova jezera zkolaboval před očima dalších návštěvníků. Přestože na místo vyjela pozemní i letecká záchranná služba, už se ho nepodařilo zachránit. Zastavilo se mu srdce.
Záchranáři se ho marně snažili desítky minut resuscitovat. „Příčinou bylo interní onemocnění. Na místě několik desítek minut probíhala resuscitace. Bohužel neúspěšně,“ řekl Blesku tiskový mluvčí Michael Georgiev. Policie vyšetřuje možnou příčinu a okolnosti smrti.
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