Zbloudilá střela zabila mámu Luciu (†30): Směšně nízký trest pro pachatele?!
Slovenské Čachtice postihla v září roku 2023 naprosto zbytečná tragédie. Učitelku ze školky a maminku od rodiny Luciu zasáhla přímo do hrudi zbloudilá střela. Na místě zemřela. Střela pocházela ze zbraně, kterou si v nedalekém bytě čistil myslivec a bývalý policista. Ten nyní od soudu dostal podmíněný trest na tři roky.
Bývalý policista Patrik (51) se v době incidentu věnoval myslivosti a v osudný večer zrovna čistil svou pušku. Nacházel se v bytě vzdáleném asi 120 metrů od toho Luciina. Nyní – skoro po třech letech – soud v případě konečně rozhodl. Patrikovi uložil tříletou podmínku. Rozsudek není pravomocný a prokuratura se proti němu ihned odvolala.
Argumentuje především nezvratitelným následkem skutku. Ten si zřejmě uvědomuje i samotný „střelec“. U soudního slyšení se neubránil slzám. „To, co jsem udělal, je velice špatné. Vím, že se s tím do konce života nikdy nevyrovnám. A nevím, jak bych mohl odčinit, co se stalo. Pozůstalým se opravdu hluboce omlouvám,“ pronesl podle deníku Nový Čas. Jeho obhájce označil incident za „galaktickou“ náhodu.
Rodina s rozsudkem nesouhlasí, nejedná se však o první problém, který s rozhodnutím soudu má. V minulosti už příbuzní protestovali i proti tomu, že Patrik krátce po činu nebyl stíhán vazebně. Ztráta mladé učitelky ze školky Lucii je pro rodinu nesmírně náročná. Zanechala po sobě manžela a malou dcerku.
Rodina dodnes trpí
„On (manžel Lucii, pozn. red.) od té doby vlastně ani nežije, jen přežívá. Nese to velmi těžce a nedokáže o tom skoro ani mluvit,“ popsala kamarádka Lucii. „Byla naše sluníčko. Vždycky měla úsměv na tváři a nikdy si na nic nestěžovala. Malá se na ní pořád vyptává, i když ví, že je v nebíčku,“ dodala.
K tragédii došlo 17. září 2023 v obci Čachtice. Lucia zrovna byla v kuchyni a myla nádobí, když ji zbloudilá střela trefila do hrudníku. Střela z bytu Patrikových rodičů, kde čistil svou pušku, putovala skrz sídliště asi 120 metrů. Manžel Pavel byl prý tou dobou na procházce s dcerou. Že se asi děje něco hrozného, mu telefonicky sdělila tchyně. „Když jsme doběhli domů, dveře byly vykopnuté a kolem Lucky bylo hrozně záchranářů,“ popsal příšerný moment. Těm se ženu už bohužel oživit nepodařilo.
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