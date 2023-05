Opilý řidič Dušan při nehodě zabil mámu Martinu (†42): Spáchal sebevraždu!

Nehoda se stala v říjnu roku 2020 mezi Novým Městem nad Váhom a Čachticemi. Žena se tehdy vracela z nákupů. Jak již Blesk informoval, na cestě se čelně srazila s protijedoucím autem. Řídil ho pětačtyřicetiletý Dušan. Jen několik aut za ní přitom jely Martininy dcery Lenka a Mirka (tehdy 16 a 14).

Dcera ji držela za ruku

„Máma na poslední chvíli rozhodla, že pojedeme v autě s jejím kamarádem, a tak jsme jeli asi pět aut za ní. Najednou zastavila a pochopili jsme, že se stala nehoda,“ uvedla tehdy Lenka pro slovenský deník Nový Čas. Sestry rychle utíkaly k nehodě, kde už bylo několik lidí, kteří se snažili otevřít zablokované dveře.

Martina na místě zemřela. Nehodu podle slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ zapříčinil opilý Dušan. Řidič nadýchal 1,60 promile alkoholu. Půl roku strávil ve vazbě, než stanul před okresním soudem. Ten ho odsoudil ke čtyři roků vězení. Nicméně rozsudek byl nepravomocný a potvrdit jej měl ještě odvolací krajský soud. Na ten už ale nedojde.

Trápilo ho svědomí?

Pluska uvedla, že Dušan spáchal sebevraždu. „Všechno se začalo odvíjet od roku 2020, kdy se stala ta tragická nehoda. To byl ten spouštěč,“ uvedl kamarád Dušana Peter. „I policisté se mě ptali, jestli něco naznačil, ale neřekl ani ň. Nikdy nemluvil o tom, že už ho to tu nebaví a to jsme byli jako bratři,“ dodal Peter s tím, že měl výčitky svědomí. „Říkal, kéž by se to tak dalo vzít zpět,“ uzavřel kamarád s tím, že Dušan nosil na místo nehody květiny.

Potýkáte se s problémy? Máte pocit, že se nic nedaří a už nemůžete dál? Nestyďte se požádat o pomoc. Linka první psychické pomoci, nonstop a zdarma: 116 123 Linka bezpečí pro děti a mládež, nonstop a zdarma: 116 111