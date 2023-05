Antonín byl nejmladším synem rolníka Cyrila Ticháčka a patřil do posledního ročníku, který se zúčastnil I. světové války. „Po odvelení na frontu po třech týdnech zběhl, byl odsouzen a znovu poslán na frontu. V listopadu 1918 vstoupil do nové čs. armády a zúčastnil se bojů o Těšínsko a Slovensko,“ uvedl historik Vladimír Groš.



Zcestoval svět

Po absolvování obchodní akademie v roce 1922 nastopuil do povinné vojenské docházky do Olomouce. Když se z vojny vrátil, působil ve Francii a Argentině, než se v roce 1926 vrátil zpět do Veselí nad Moravou. Tam ho po letech zastihla nejen Mnichovská dohoda (1938), ale i zahájení II. světové války (1939).

„Uprchl před gestapem do zahraničí. V Maďarsku však byl chycen a poslán zpět na hranici. Při druhém pokusu již byl úspěšný a po strastiplné cestě se dostal až do Bejrútu. V březnu 1940 se stal příslušníkem čs. vojska v Agde ve Francii, odkud se pak v červenci dostal do Liverpoolu,“ pokračoval Groš.



Mechanik u RAF

Od konce roku 1940 už sloužil Ticháček jako letecký mechanik u 310. čs. stíhací perutě RAF. „Za činnost v odboji byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 a Čs. vojenskou medailí za zásluhy II. stupně,“ připomněl historik.

Od září 1945 začal Ticháček pracovat jako úředník ČSD a byl také jmenován správcem nad německým majetkem v Zarazicích (část města Veselí nad Moravou – pozn. red.). Tuto funkci vykonával až do května 1948, kdy byl odvolán. Stal se totiž nepohodlným.



Léta ve věžnicích

Dne 20. srpna 1949 se stal obětí placených agentů STB. Byl zatčen pro odboj a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotní trest. Poté strávil 11 let v těch nejhorších věznicích.

Manželka Aloisie, se kterou vychovával dva syny, se s ním rozvedla. Antonín se na svobodu dostal až ve stáří. Poslední léta dožíval ve Vnorovech, kde i zemřel. Už v revolučním roce 1989 byl Ticháček in memoriam povýšen na majora.



Pamětní deska

Veselí nad Moravou uctilo Antonína Ticháčka u příležitosti 78. výročí osvobození města vojsky 1. rumunské armády generála Vasile Atanasiu, začleněnými do II. ukrajinského frontu Rudé armády pod velením maršála Rodiona Malinovského. Na jeho hrobě byla nyní při pietním aktu odhalena pamětní deska.

Během bojů o Veselí zahynulo šest místních občanů, 17 rumunských a 68 německých vojáků.

VIDEO: Čestná salva na pohřbu armádního generála Emila Bočka v Brně.

délka: 00:55.10 Video Video se připravuje ... Čestná salva na pohřbu armádního generála Emila Bočka v Brně. Hynek Zdeněk