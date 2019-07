„Odešel kamarád a vlastenec.“ Na pohřbu pilota Dubce (†96) tekly slzy i generálovi

Rozloučit se přišel se svým přítelem i stíhací pilot RAF z druhé světové války Emil Boček. „Oba jsme letos oslavili 96. narozeniny a měli jsme hodně společného,“ říkal. „Odešel kamarád, vlastenec, partyzán, člen naší rodiny RAF a především voják, který ctil své zásady. Byl to bojovník a voják, který se nevzdával,“ podotkl také v obřadní síni strašnického krematoria.

Dnešek označil Boček za smutný den. „Bojoval do poslední chvíle, protože byl bojovník a voják, který se nevzdával,“ řekl generál. Dubec byl podle něj zábavný, vtipný, kamarádský, každému pomáhal a ctil své životní postoje. „Všichni jsme tě měli rádi a budeme na tebe vzpomínat. Odpočívej v pokoji, čest tvojí památce,“ dodal.

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše připomněl, že Dubec byl před třemi lety vyznamenán Řádem bílého lva. Zároveň poukázal na jeho životní cestu. „Byla plná peripetií, které si dnes dokáže představit málokdo,“ zdůraznil.

Z protektorátního vojska do RAF

Dubec se narodil 28. června roku 1923. Aby se za války vyhnul totálnímu nasazení, vstoupil v roce 1941 do protektorátního vládního vojska.

V roce 1944 v Itálii s několika dalšími vojáky zběhl k italským partyzánům. Ve Švýcarsku se přihlásil do československé zahraniční armády a přes Francii se dostal do Velké Británie, kde byl vybrán pro pilotní výcvik v RAF. Ten kvůli konci války neuzavřel.

Po válce se Dubec vrátil do vlasti, kde byl perzekvován, a nakonec emigroval do Švýcarska. Koncem 90. let se vrátil natrvalo do České republiky a žil v Luhačovicích.

Dubcovy vzpomínky nedávno zaznamenal projekt Paměť národa a loni vyšla o jeho osudech kniha s názvem Divoký kluk Alois Dubec: Z Vlachovy Lhoty do RAF a zpět. „Odešel skromný a slušný člověk,“ poděkoval Dubcovi za vše, co pro svou zemi udělal, náčelník Kaše. Dubec v roce 2016 obdržel od prezidenta Miloše Zemana nejvyšší vyznamenání – Řád bílého lva.