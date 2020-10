Vracela se domů do Nového Města nad Váhom z Čachtic. Tam byla zařizovat bankovní účet pro svoji dceru Lenku (16), která bude za dva roky maturovat. Stužkovanou ani žádné jiné Lenčiny velké dny už ale spolu neprožijí. Martině vzal život opilý řidič, který v pátek večer čelně narazil do auta ženy, která byla ve svém okolí známá jako skvělá máma i milá sousedka.

Dušan (45) vzal život nejen mámě Lenky, Mirky (14) a Romana (24), ale také partnerce Jozefa a sestře Eriky. Ti všichni a mnozí další Martinu oplakávají. Z nich jen Lenka s Mirkou (14) byly u toho, když maminka vydechla naposledy.

„Máma na poslední chvíli rozhodla, že pojedeme v autě s jejím kamarádem, a tak jsme jeli asi pět aut za ní. Najednou auta zastavila a pochopili jsme, že se stala nehoda,“ vyprávěla pro deník Nový čas Lenka. Modlila se, aby to nebylo maminčino červené auto. Brzy ale zjistili krutou pravdu.

Vyletěli z auta a utíkali k nehodě. Tam se už pět lidí snažilo otevřít zablokované dveře od auta. Doběhla s rozbušeným srdcem a chytila mámu za ruku. Stále ještě věřila, že to dobře dopadne. „Byla bledá, ale cítila jsem její tep na ruce i na krku,“ vylíčila studentka druhého ročníku střední zdravotní školy. „Říkala jsem si, že to je dobré, že má stále šanci. Když jsem se jí ale pak podívala do očí, pochopila jsem, že už je konec,“ rozplakala se při vzpomínce dívka.

Martina byla nejen dobrosrdečná sousedka, která ráda pomáhala známým v Čachticích, ale také řemeslně zručná žena, jež uměla rukama udělat ledacos. Takovou si ji všichni, kdo ji znali, budou už navždy pamatovat.

Opilého viníka, kterému po nehodě naměřili přes 1,6 promile v dechu, již obvinili z trestného činu zabití. Když mu prokážou vinu, může jít na 4 až 10 let za mříže.