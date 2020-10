Mamince v Pardubicích se topilo dítě: Když ho zachraňovala, sjel do vody i kočárek s miminkem (Autor: ZZS PAK)

Jen pár vteřin dělilo jednu rodinu od tragédie. Při procházce v Pardubicích skončilo v Labi malé dítě, jeho maminka ho chtěla zachránit, do vody ale sjel i kočárek s druhým dítětem. Trojici z řeky zachránil kolemjdoucí.

Neštěstím málem skončil výlet maminky s jejími dvěma dětmi v centru Pardubic. Starší z dětí na odrážedle ztratilo při procházce kolem Labe rovnováhu a spadlo přímo do řeky, kde se začalo topit!

"Maminka, i když sama neuměla plavat, ihned do řeky skočila a snažila se dítě vytáhnout. V nastalém zmatku však do vody sjel i kočárek s druhým dítětem," popsali drama záchranáři z Pardubického kraje na Facebooku.

Maminka i její dvě děti ale měly štěstí v neštěstí. Náhodou je zahlédl pohotový kolemjdoucí, který neváhal a do Labe pro trojici skočil, aby je zachránil. "Při příjezdu na místo záchranáři obě lehce podchlazené děti převzali do své péče. Po zahřátí děti ve stabilním stavu předali do Pardubické krajské nemocnice k dalšímu ošetření," dodali záchranáři.