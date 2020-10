Blíženci

Myslíte si na protějška, se kterým byste chtěli trávit více času. To je sice romantické, ale on vás pravděpodobně odmítá. Milí Blíženci, pokud cítíte z jeho strany nezájem, už se o něj nepokoušejte. Pakliže to to chcete ještě zkusit, prosím, ale moc si nefanděte.