V pátek večer jela právě Martina (†42) z nákupu. Podle zjištění deníku Nový Čas jely za ní v autě jejího přítele Jozefa i její dvě dcery Lenka (16) a Mirka (14). Ke srážce došlo mezi Čachticemi a Novým Městem nad Váhom. Jak informovala televize JOJ, podle zjištění policie opilý muž (45) zřejmě za volantem usnul a po probuzení v leknutí strhl volant do protisměru.

Další řidiči podle televize nehodě unikli jen o vlásek, když museli rychle zareagovat a strhnout svá auta také do protisměru. „Letěl velmi vysokou rychlostí, a když do paní naboural, já jsem to, naštěstí, stihl strhnout do protisměru a všechny ty plastové a skleněné kusy létaly na mě,“ vzpomněl si jeden ze svědků nehody. Při o trochu jiné dopravní situaci tak opilec mohl mít na svědomí daleko víc lidských životů.

Martina i opilý řidič zůstali po děsivé srážce ve vozidlech zaklesnutí, hasiči je museli vyprošťovat. Martině už bohužel nebylo jak pomoci. Šokující je, že jakmile hasiči z vraku vysvobodili viníka, ten s poraněnou nohou vyběhl druhou stranou z auta a snažil se z místa nehody utéct! Daleko se ale nedostal, policistům nadýchal 1,6 promile. Muž měl podle televize JOJ v minulosti už minimálně jednou odebraný řidičák. Nyní leží v nemocnici. Policie zahájila trestní stíhání.

Video Martinu (†42) zabil opilý řidič při čelné srážce. Viník vjel do protisměru zřejmě při mikrospánku. - Reprofoto TV JOJ

„Martina byla žena pro všechno, zvládala mužské i ženské práce,” řekla pro web Nový čas nešťastná sestra mrtvé Erika. Martinu v Čachticích prý znali jako šikovnou ženu, která se nebála práce, šila ráda kostýmy na karneval, pekla pro sousedy oblíbené medovníčky a vyráběla různé dřevěné výrobky. Truchlí po ní i nejstarší syn Roman (24).