Loňský pád malého letadla Piper PA-22 do lesa u Petrovic na Klatovsku zapříčinilo několik chyb pilota (†63). Shodli se na tom v závěrečné zprávě letečtí odborníci a poukázali na fatální omyly. Při nehodě zahynul pilot i jeho spolucestující (†38).

Neštěstí se stalo loni 26. září. Ten den pilot s příbuznou nejprve odpoledne letěli z Klatov do Prahy. Přistáli v Letňanech, a v podvečer se odtud opět vraceli zpět. Jenže letět už neměli, v Klatovech by dosedali za tmy, a pro noční let chyběla pilotovi kvalifikace.

Nebylo ani příznivé počasí, foukal vítr a místy pršelo. Přesto pilot pokračoval v letu. Svědek, známý pilota, uvedl, že jej telefonicky kontaktovala cestující. Podle závěrečné zprávy silně opilá, s tím, že se nemohou dovolat nikomu na klatovském letišti, aby jim osvětlil přistávací dráhu.

Do Klatov nedoletěli

„Nikdy předtím jsem pilotovi ani jinému pilotovi letiště neosvětloval,“ uvedl svědek. K dráze rozmístil aku svítilny, které vozí v autě na lov černé zvěře. Když byla dráha osvícená, volal do letadla, že je vše připravené, ale už marně.

„Když uplynulo víc než deset minut, a letadlo se neobjevilo, zavolal jsem synovi pilota a řekl mu, že pilot s cestující měli před deseti minutami přistát, a že se doteď neobjevili. On mi na to řekl, že je to špatný, že mu volali z Německa a řekli mu, že letadlo vyslalo nouzový signál,“ vzpomínal svědek.

Rozjelo se velké pátrání, trosky letadla se podařilo nalézt až druhý den v lese u Petrovic nedaleko Měčína. Podle závěrečné zprávy leteckých expertů stál za nehodou řetězec několika událostí.

Řetězec špatných rozhodnutí

„Započal rozhodnutím pilota provést noční let, ke kterému nebyl způsobilý. Nesprávně vyhodnotil stav a předpověď počasí, snížil výšku letu v lesnatém kopcovitém terénu pod bezpečnou výšku,“ shodli se odborníci. Neprospělo ani to, že rozsvítil přistávací světlomet, který mu zkreslil prostorovou orientaci.

Stroj z roku 1954 byl nárazem do stromů zcela zničen, posádka na místě zemřela. Nehoda se stala jen asi 10 kilometrů od klatovského letiště.