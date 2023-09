Oblíbená učitelka Lucia nezemřela náhodou? Sousedé tvrdí, že se Patrikovi líbila a sledoval ji dalekohledem!

Osmačtyřicetiletý Patrik si v bytě svých rodičů v Čachticích v neděli čistil svou kulovnici. Tu ale neměl zajištěnou a zbraň vystřelila. Kulka letěla zhruba 120 metrů a zasáhla třicetiletou učitelku z mateřinky Luciu, která akorát připravovala pro manžela a dcerku večeři.

„Měla trefenou přímo tepnu, soused jí to držel, ale už s námi nekomunikovala. Záchranáři ji oživovali skoro hodinu, ale nedalo se už nic dělat,“ uvedl pro slovenský deník Cas.sk muž, který byl Luciiným dobrým kamarádem. Svěřil se, že ještě v pátek společně oslavovali jeho čtyřicáté narozeniny. Ani ve snu ho nenapadlo, že bude o dva dny později zachraňovat Lucii život.

„Vyšetřovatel odboru kriminální policie Nové Mesto nad Váhom zahájil trestní stíhání ve věci přečinu usmrcení,“ uvedla policie, který bývalého policistu a také tajemníka Mysliveckého sdružení v Čachticích Patrika ještě v neděli zadržela. Muž zatím obviněn nebyl.

Místní odmítají věřit, že Luciina smrt byla náhoda. „Takhle se čistí zbraň? Vždyť když ji chtěl vyčistit, měl přece jít tam, kde nikoho neohrozí. Toto je velká ‚náhoda‘,“ podivil se jeden z místních. Zarážející je, muž ihned po výstřelu podle sousedů zamířil na místo činu a ptal se lidí, jestli zasažená žena žije.

Lidé z Čachtic se deníku Čas svěřili i s dalším šokujícím zjištěním. „On měl přes dalekohled na kulovnici takto sledovat ženy. Já nevěřím, že tohle byla náhoda, já si myslím, že ona se mu nesmírně líbila. Není možné, aby tohle byla náhoda,“ tvrdí obyvatelé Čachtic.

Nad incidentem kroutí hlavou i odborník Ľudovít Miklánek ze Sdružení vlastníků střelných zbraní Slovenska. Podle něj Patrik porušil tři základní pravidla. „Je nutné manipulovat se zbraní vždy tak, jako by byla nabitá, mačkat spoušť jen tehdy, když chceme, aby zbraň vystřelila, a mířit vždy bezpečným směrem právě pro případ, že by došlo k poruše na zbrani. Daná osoba však mířila směrem do okna, místo aby mířila do rohu místnosti,“ doplnil Miklánek.