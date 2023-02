Mladík zemřel po zásahu pepřovou pistolí: Strážník ho podle žaloby trefil do krční tepny!

Strážník obžalovaný kvůli předloňskému úmrtí čtyřiadvacetiletého muže v Březnici na Příbramsku v pondělí u soudu odmítl vinu. Netušil, že pepřová pistole, kterou při zákroku použil, by se mohla stát smrtící zbraní. Tragické události lituje. V případě odsouzení hrozí třiapadesátiletému Miloši Nuslovi za usmrcení z nedbalosti až šest let vězení.

Případu z počátku srpna 2021 předcházel konflikt mezi mladými lidmi před březnickým kulturním domem. Byla k němu přivolána městská policie, obžalovaný strážník při zásahu použil expanzní pepřový sprej, který měl u sebe jako součást výzbroje. Mladík upadl do bezvědomí a později v nemocnici zemřel. Příčinou úmrtí byl podle soudního lékaře otok mozku způsobený úrazem.

Konflikt mezi účastníky březnické pouti vznikl podle strážníka kvůli dívce. Obžalovaný chtěl svým jednáním předejít napadení. „Byl jsem od něj tak dva metry, když jsem vystřelil. Nevěděl jsem, jestli jsem ho zasáhl,“ popsal událost.

Věděl, že nesmí střílet na tak malou vzdálenost

Podle státní zástupkyně Moniky Sedláčkové strážník přistoupil k mladíkovi zhruba na vzdálenost 90 centimetrů a natáhl ruku, přičemž ústí přístroje bylo asi 30 centimetrů od krku poškozeného. Právní zástupce poškozené rodiny Jan Kočí novinářům později řekl, že tato vzdálenost byla 20 centimetrů. Obžalovaný ale tvrdil, že střílel z větší dálky. Mířil prý na horní polovinu těla. Podle Sedláčkové mladík po výstřelu masivně krvácel z krční tepny.

Se slzotvorným prostředkem strážník neměl zkušenosti, absolvoval však školení, jak ho používat. Věděl, že nesmí střílet na menší vzdálenost než na metr a půl. Že bude mít výstřel takový účinek, ho prý nikdy nenapadlo. „Myslel jsem, že (mladík) bude slzet, bude dezorientovaný. To bylo smyslem, zákroku,“ podotkl strážník.

Spoušť stiskl dvakrát

Vypověděl také, že za použití hmatů a chvatů by mladíka nedokázal přemoci. „Rukama bych si na něj netroufl. Byl veliký a byli rozdivočení. Chtěl jsem se vrátit domů, tak jsem radši použil pepřový sprej, který je bezkontaktní,“ uvedl. Spoušť stiskl dvakrát, jednou podle něj rána nevyšla. Když později mladíka na zemi poutal, všiml si krvácejícího zranění na obočí a na krku. Strážníci následně zavolali záchrannou službu a poskytli mladíkovi první pomoc.

Jedna ze svědkyň však popsala incident odlišně. Tvrdila, že mladík nejdříve dostal ránu teleskopickým obuškem do hlavy a do krku. Mladík se podle ní nechtěl prát, jak se strážníci domnívali, byl jen trochu opilý. Pepřový sprej podle ní strážníci použili i proti jinému aktérovi konfliktu.

Policista činu lituje

Obžalovaný, který pracuje jako strážník přes 20 let, u soudu prohlásil, že události lituje. „Nedovedu to pochopit. Nechtěl jsem to. Nebylo to smyslem zákroku. Kdybych to věděl dopředu, tak to zahodím a nikdy nepoužiju,“ řekl k použití pepřového spreje.

Podle Kočího je příčina smrti dost podivná a použitá zbraň by neměla mít takový účinek. Proto bylo nezbytné rozsáhlé znalecké zkoumání, ať už patologické, nebo balistické. „V současné době se tu, doufám, odhalí příčina smrti,“ dodal Kočí.

Rodina žádá o odškodné

Mladíkova matka požaduje milion korun za nemajetkovou újmu. Po synově smrti brala léky na uklidnění a nemohla chodit do práce. S problémy se prý potýká i bratr poškozeného, který žádá 750.000 Kč. „Smrt bratra nezvládám, mám pořád v hlavě, co se stalo v nemocnici, jak jsme se loučili,“ uvedl.

Jednání bude pokračovat 20. března, kdy by měl mimo jiné vypovídat soudní znalec.