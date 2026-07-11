Kdo jiný než „námořníci“ Češi: Chorvati nakládají rodině, kterou odvál vítr na širé moře

Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Autor: Kamil Morávek - 
11. července 2026
05:00

Čtyřčlenná rodinka českých turistů se u chorvatského města Senj dostala do velmi svízelné situace. Dvě děti odvál vítr na paddleboardu směrem k otevřenému moři. Rodiče za nimi okamžitě vyrazili plavmo. Nakonec se však daleko od pobřeží ocitli úplně všichni a potřebovali zachránit. Místní na jejich účet na sociálních sítích nešetřili uštěpačnými poznámkami.

Čtveřice se dostala do situace, kdy jim silné vlny bránily v bezpečném návratu zpět na pevninu. Jejich boje o život si naštěstí všimli ostatní a kontaktovali pobřežní stráž. Té se Čechy podařilo rychle lokalizovat, bez úhony je vyzvednout na loď a dopravit zpět na pevninu, informoval server lika-online.hr

V diskuzi u facebookového příspěvku s článkem schytali Češi velkou dávku kritiky. „Turisté, kteří si myslí, že všechno znají,“ napsal například jeden z nich. Podceňování síly větru a divokosti moře je prý u zahraničních návštěvníků velmi časté. Děti tak nechávají dovádět v moři i ve chvílích, kdy by to místním přišlo smrtelně nebezpečné. „A pak je nutný zásah záchranářů. Kdyby to pocítili na peněženkách, poučí se víc,“ míní v závěru komentáře.

S tím řada dalších lidí souhlasila. Podobné situace se prý opakují několikrát do roka. Turisté by se podle nich měli lépe poučit o tom, jak nebezpečné může moře být. A také vyslechnout varování místních. „Když jim něco člověk slušně řekne, začnou se hned hádat. A za chvíli pak volají o pomoc,“ napsal další. „A kdo jiný než ‚námořníci‘ Češi,“ stojí v dalším komentáři.

Někteří naši krajané se však v diskuzi brání. „Chápu, je to nezodpovědné. Kdo by vám tam ale v tak hojném počtu jezdil, Němci?“ zeptal se ironicky jeden z nich.

Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto

Témata:
záchranapaddleboardČeskorodinaChorvatskomoře
Kamil Morávek
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