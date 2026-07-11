Krvavý útok v Bavorsku: Čech zranil policisty na festivalu
Dvěma zraněnými policisty skočil páteční zásah na festivalu Wiesenfest v bavorském Selbu nedaleko Aše, kde se do vzájemného sporu dostali čeští návštěvníci. Informoval o tom portál hochfranken-live.de, který označil dění na místě za nepřehledné a chaotické.
Policisté na místo přijeli kvůli nahlášenému útoku na dívku. Na místě zjistili, že 45letá žena udeřila do obličeje 20letou dívku, které způsobila lehká zranění. Situace se ale rychle vyhrotila, když jistý 20letý muž, který patřil ke starší ženě, odmítl uposlechnout pokyny policie. Z místa se pokusil odjet a spor následně skončil rvačkou. Policisté, kteří utrpěli lehčí zranění včetně krvácející rány na ruce, muže kladoucího značný odpor nakonec srazili k zemi a zadrželi.
Starší žena i muž nyní v Německu čelí vyšetřování. Portál všechny zúčastněné označil za české občany.
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