Silný náraz lodi na řece Eufrat shodil posádku do vody: Dvě děti přišly o život

Řeka Eufrat
Řeka Eufrat  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
12. července 2026
08:19

Nejméně dvě děti přišly o život poté, co loď s 35 lidmi na palubě narazila do mostu přes řeku Eufrat ve městě Dajr az-Zaur na východě Sýrie. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na syrskou civilní obranu.

Více než 15 lidí se podařilo zachránit poté, co po nárazu všichni lidé na palubě spadli do řeky. Pátrání po pohřešovaných pokračuje, uvedla záchranná služba podle agentury.

Témata:
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