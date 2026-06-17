Adopce se změnila v noční můru! Noví rodiče chlapečka (†13 měs.) týrali a natáčeli se u toho

Zesnulé batole Preston Davey a tyrani Jamie Varley a John McGowan-Fazakerley
Zesnulé batole Preston Davey a tyrani Jamie Varley a John McGowan-Fazakerley
Zesnulé batole
Obviněný John McGowan-Fazakerley
Obviněný Jamie Varley
Autor: Nicole Kučerová - 
17. června 2026
13:41

Chlapečka měl čekat spokojený život po adopci párem v březnu 2023. Místo toho čelil měsíce násilí, psychickému i fyzickému týrání a sexuálnímu zneužívání! Teprve několikaměsíční batole zesnulo po nelidském zacházení adoptivních rodičů, kteří si ohavné činy dokonce natáčeli. Tento týden byl pár agresorů uznán vinným!

První chvíle života malého Prestona Daveyho (†13 měs.) z Velké Británie nebyly vůbec jednoduché. Narodil se matce odsouzené od roku 1998 k pobytu za mřížemi za vraždu důchodce. Chlapeček byl odebrán do dětského domova. V březnu 2023 ho jako zázrakem adoptoval homosexuální pár. Vypadalo to, že ho čeká nový začátek v milující rodině.

Pravda bohužel nemohla být vzdálenější. Místo kvalitního zázemí plného lásky ho adoptivní otcové, Jamie Varley (37) a John McGowan-Fazakerley (32), mlátili, psychicky i fyzicky týrali, a dokonce několikaměsíční batole sexuálně zneužívali. Ohavné činy si natáčeli a o chlapečkovi mluvili jako o hračce. První z mužů měl být podle serveru BBC učitelem a kvůli adopci si vzal rok volna.

Malý Preston byl s vážnými poraněními několikrát v nemocnici. Přes opakované návštěvy si rodiče vždy našli výmluvy a lékaře nenapadlo je z čehokoliv podezírat. Domácnost navštívila i sociální pracovnice, která chlapečka z prostředí neodebrala, informoval server Daily Star.

Na konci července roku 2023 chlapeček zemřel z důvodu závažného ucpání horních cest dýchacích. Podle policie dohromady utrpěl 40 traumatických zranění. Patřily mezi ně modřiny a poškození v oblasti úst, krku, konečníku, střev a močového měchýře.

Od osudného dne se táhlo soudní řízení. V pondělí 15. června byli oba muži usvědčeni z vraždy a sexuálního zneužívání malého Prestona. „Prvních devět měsíců života byl Preston šťastným a spokojeným dítětem,“ popsali vyšetřovatelé. „Téměř od prvního dne ho začali zneužívat a dělat z jeho krátkého života příběh o bolesti a utrpení,“ dodali. Trest si oba obvinění vyslechnou v následujících dnech.

Zesnulé batole Preston Davey a tyrani Jamie Varley a John McGowan-Fazakerley
Zesnulé batole Preston Davey a tyrani Jamie Varley a John McGowan-Fazakerley
Zesnulé batole
Obviněný John McGowan-Fazakerley
Obviněný Jamie Varley

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Nicole Kučerová
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