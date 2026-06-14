Tragédie během bungee jumpingu: Marii (†21) hodili z mostu bez lana!

Maria měla celý život před sebou.
Maria měla celý život před sebou.
Maria měla celý život před sebou.
Zaměstnanci hodili mladou dívku do prázdna.
Zaměstnanci hodili mladou dívku do prázdna.
Autor: Andrea Vídeňská - 
14. června 2026
12:03

Fatální chyba při adrenalinové atrakci stála život mladou Brazilku Marii Eduardu Rodriguesovou (†21). Podle vyšetřovatelů byla během bungee jumpingu z téměř čtyřicetimetrového mostu vržena do prázdna bez připnutého bezpečnostního lana. 

Měl to být zážitek na celý život a pořádná dávka adrenalinu. Místo toho se výlet mladé dívky zvrtnul v nepředstavitelnou tragédii. Marie Eduardy Rodriguesová (†21) zemřela po pádu z téměř čtyřicetimetrového mostu během bungee jumpingu. Podle vyšetřování ji zaměstnanci vhodili do prázdna, aniž by se obtěžovali jí připnout bezpečnostní lano.

Video  Dívku zapomněli přivázat k bezpečnostnímu lanu.  - X
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Poslední úsměv

Jen několik minut před smrtí sdílela na sociálních sítích fotografie, ze kterých mrazí. Z místa tragédie s úsměvem napsala: „Kdo byl ten blázen, který mi dovolil jít skočit z mostu?“ Na jednom ze snímků byla dokonce vidět výstražná cedule, která upozorňuje na nebezpečí a riziko smrti, informuje brazilský deník CNN. Nikdo tehdy netušil, jak blízko pravdě její příspěvky na sociálních sítích byly.

Svědci natočili okamžik, kdy byla mladá žena vržena z mostu. Vzápětí se ozvaly zděšené výkřiky lidí, kteří si uvědomili, že něco není v pořádku. Přivolaní záchranáři už jí však nedokázali pomoci. Maria utrpěla devastující zranění neslučitelná se životem a zemřela na místě. Policie po tragédii zadržela několik osob spojených s organizací atrakce. Rodina a přátelé se mezitím vyrovnávají s bolestivou ztrátou ženy, která si chtěla splnit adrenalinový sen.

Maria měla celý život před sebou.
Maria měla celý život před sebou.
Maria měla celý život před sebou.
Zaměstnanci hodili mladou dívku do prázdna.
Zaměstnanci hodili mladou dívku do prázdna.

Témata:
lanomostseskokchybabezpečnostbungee jumpingsmrtadrenalinvýletsociální síť
Andrea Vídeňská
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uletov uletovitch ( 15. června 2026 09:01 )

Tak jestli ji zajímalo víc selfičko než jestli je připnutá 😄🤦

Michal Mottl ( 14. června 2026 20:48 )

Byli rozjuchaní, jo mládí! Zodpovědnost žádná, jen zážitky! Ale že to byl životní zážitek, to se musí nechat.

Zdeněk Vykadil ( 14. června 2026 20:40 )

Ano, starej Novotný. Byl celej od krve a pak tam na ně řval. Pamatuji si to, bylo někde video, asi v televizních novinách. Ale dnes už se to nedá dohledat. Ale pamatuji si to 😁

Zdeněk Vykadil ( 14. června 2026 20:38 )

Hlavně, že stihla selfie 🤦🏻

Kapsa Kapsik ( 14. června 2026 20:25 )

Tyhle extremalni záżitky musi byt zajiśtene profesionalni firmou, a ne pres pár kluku,kteri to dēlaji pro vydēlek, s neskonćenym zákl. vzdēlánim..

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