Dojemné video záchrany dítěte při požáru v Pardubicích: Způsobil ho nedopalek!

Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Autor: Nicole Kučerová, ČTK - 
11. června 2026
17:10

Ve středu 10. června hasiči zasahovali v panelovém domě v Pardubicích. Z balkónu v sedmém patře se linul hustý dým. Tři osoby museli po nadýchání zplodin transportovat do nemocnice. Požár měl způsobit nedopalek cigarety! Hasiči sdíleli dojemné video záchrany malého dítěte.

Kolem sedmé hodiny ranní ve středu 10. června hasiči vyjeli k požáru v ulici Ohrazenická v Pardubicích. Ze sedmého patra panelového domu se linul hustý kouř. Požár se podařilo uhasit několika vodními proudy a výškovou technikou.

Z domu hasiči zachránili tři osoby, které předali do rukou záchranářů. „Hasiči nám předali do péče tři osoby. Nadýchaly se zplodin kouře, proto jsme jim začali podávat kyslík a následně je transportovali do nemocnice,“ řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík.

Městská policie Pardubice pár hodin po akci sdílela video z likvidace požáru a záchrany obyvatel. V záznamu odvážný hasič zachraňuje z hořícího bytu malé dítě v kyslíkové masce.

Video  Požár balkónu v Pardubicích  - MP Pardubice
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Dalších 15 obyvatel se preventivně z domu evakuovalo. „Po likvidaci požáru provedli hasiči důkladnou kontrolu bytů i společných prostor domu, včetně odvětrání zakouřených prostor a ověření, zda nedošlo k dalšímu skrytému šíření požáru,“ uvedla tisková mluvčí HZS Pardubického kraje, por. Bc. Lucie Pipiš. Předběžnou příčinou požáru byl podle mluvčí nedopalek cigarety! Přesná příčina požáru je předmětem vyšetřování.

Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích
Požár balkónu v panelovém domě v Pardubicích

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Nicole Kučerová
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