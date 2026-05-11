U Hybrálce našli mrtvolu! Šlo o pohřešovaného mladíka?
U Hybrálce na Jihlavsku nalezli v sobotu tělo muže. Podle policie je to pravděpodobně pohřešovaný čtyřiadvacetiletý muž, po kterém od konce dubna pátrala. Okolnosti a čas úmrtí má ozřejmit nařízená soudní pitva, informovala mluvčí policie Dana Čírtková.
„Byla nařízena soudní pitva. Stejně tak budou provedeny nezbytné identifikační úkony, které by měly potvrdit totožnost muže. S ohledem na rodinu a blízké nebudeme poskytovat žádné další informace,“ dodala Čírtková.
Policie po muži vyhlásila pátrání 27. dubna, když ho rodina v jeho jihlavském bydlišti viděla naposledy dva dny před tím. V úterý 5. května pak policejní mluvčí Jana Kroutilová uvedla, že po muži policie cíleně pátrá v okolí obce Hybrálec. „V rozlehlém a členitém terénu hledá muže přibližně šest desítek policistů. Nasazen byl také policejní dron,“ uvedla Kroutilová v úterý. Pátrací akce ale úspěšná nebyla.
