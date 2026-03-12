Za vším byl alkohol, střelec i oběť měli v krvi přes dvě promile. Oba se často hádali mimo jiné kvůli válce na Ukrajině. Tentokrát šli z májové oslavy, aby s pitkou pokračovali doma u Štefana. „Měl najednou v ruce nůž. Uskočil jsem a vystřelil,“ dušoval se u soudu Štefan G., když soudu vysvětloval, proč zabil kumpána. Dodal, že si víc nepamatuje.
Vzal pistoli a trefil do srdce
Žalobce Jan Adam měl ale jasno, šlo podle něj o úmyslnou vraždu. Střelec si měl po roztržce přinésl pistoli z trezoru a sedicího soka trefit jednou ranou do srdce. „Poškozený neměl šanci přežít ani při okamžité lékařské pomoci," upozornil soudní znalec Milan Zelený.
Svědci, kteří se účastnili májové oslavy, vesměs potvrdili, že Štefan G. byl příjemný člověk, pokud se ovšem nedotkl alkoholu. Osudné noci prý zvládl nejmíň 15 piv a k tomu tvrdý alkohol. „Když se opil, bylo z něj zvíře," vypověděla svědkyně.
Žalobce Jan Adam k trestu pro opilého střelce z Jihlavska (12.3.2026) TV Blesk Zdeněk Matyáš
Soud v čele sJaroslavou Bartošovou dal za pravdu obžalobě. Kromě pobytu ve věznici se zvýšeným dozorem musí Štefan G. pozůstalým vyplatit více než čtyři miliony korun odškodného. Verdikt zatím není pravomocný.