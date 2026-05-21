Nezletilí chlapci se vážně otrávili neznámou drogou: Látku objednali přes internet!
Slovenská záchranka tento týden hospitalizovala nezletilého mladíka nedaleko Rimavské Soboty s otravou po užití neznámé drogy. Syntetickou návykovou látku si měl objednat přes internet! Ze stejné obce už se jedná o druhý případ.
Slovenští záchranáři a policie od 20. května zkoumají případ otráveného nezletilého mladíka v obci Ožďany nedaleko Rimavské Soboty. Záchranný vrtulník pro chlapce vyrazil poté, co údajně užil syntetickou návykovou látku. Sehnat ji měl skrze neznámý internetový obchod. Po pozření upadl do bezvědomí a musel být hospitalizován do nemocnice v Lučenci.
„Po stabilizaci zdravotního stavu a napojení na umělou plicní ventilaci byl ve vážném stavu převezený do Dětské fakultní nemocnice v Banské Bystřici,“ popsala pro server Regiony mluvčí Vrtulníkové záchranné zdravotní služby Air Transport-Europe, Zuzana Hopjaková.
Policie přišla s překvapivým odhalením. Nejedná se o ojedinělý případ! „Prozatímním vyšetřováním bylo zjištěno, že nejde o jediný případ. K intoxikaci mělo dojít i u 16letého mladíka z téže obce, který byl také hospitalizován do nemocnice,“ popsala.
Případ otvírá téma užívání drog nezletilými, přístupnost omamných látek a problematiku neregulovaných syntetických látek. „V této souvislosti probíhá prověřování všech bližších okolností,“ uzavřela policie.
