Američan s podezřením na ebolu je na pražské Bulovce: Čeká ho 21 dní karantény
Do Česka ve středu večer letecky z Ugandy přicestoval americký lékař, který měl kontakt s nakaženým ebolou. Letadlo s ním dosedlo na letiště v Praze krátce po jedenácté hodině večer. Podle informací Aktu.cz vyšel pacient z letadla po svých. Do Fakultní nemocnice Bulovka konvoj s pacientem dorazil ve čtvrtek kolem jedné hodiny ranní. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci.
Zdravotníci a hasiči provedli dekontaminaci muže po příletu na letišti v Ruzyni, kde letadlo s ním přistálo ve středu pozdě večer. Pak byl převezen do nemocnice Bulovka, kde se uskutečnilo vyšetření, uvedli zástupci nemocnice na noční tiskové konferenci. Příjezd byl hladký, pacient projížděl koridory, kde nejsou jiní pacienti ani personál. „Není žádný problém, ale až se dokončí klinická vyšetření a bude-li nějaká komplikace, budeme po dohodě se zřizovatelem informovat veřejnost,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Bulovka a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Kolouch.
„Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice situace nepředstavuje riziko,“ uvedla nemocnice na síti X k hospitalizaci muže. Další postup podle nemocnice bude záležet na klinickém vývoji zdraví izolovaného Američana. „Přijatý je bez příznaků onemocnění a jeho stav je stabilizovaný,“ uvedla nemocnice.
Zdravotníci na podobné situace pravidelně trénují a mají nastavené standardizované postupy, naposledy je testovali zhruba před měsícem. Pro kontakt s nakaženým mají speciální obleky podobné skafandrům, které mají vlastní filtraci vzduchu. „Je to přesně to, proč se ty nácviky dělají. Potom celý ten proces probíhá rychle a nekomplikovaně,“ uvedl Kolouch.
Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Američan je lékařem. Podle ministra nepřijde do kontaktu s českými občany, nepředstavuje proto pro veřejnost zdravotní riziko.
Muž stráví izolaci na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnici Bulovka, která má pro tyto případy speciální biobox, neprodyšný průhledný stan uvnitř místnosti s vlastní filtrací vzduchu. „Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného prostoru naší kliniky. V tomto prostoru setrvává až do konce izolace,“ popsala ve středu dopoledne primářka tamní Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová. Veškeré náklady za pobyt amerického lékaře v ČR zaplatí podle ministerstva zdravotnictví Spojené státy.
Zatím není jasné, zda se muž ebolou nakazil, podle dostupných informací nemá žádné příznaky. Do jejich objevení podle Roháčové bude v nemocnici jen pozorován, nebudou mu prováděna žádná vyšetření. Pokud by se příznaky objevily, odešle Česko jeho vzorky do specializované laboratoře v Berlíně, která diagnózu potvrdí v řádu hodin.
Ale nikde neinformují,co ti ostatní v letadle?????? Co se s nimi děje 🙈👎🙈👎👎