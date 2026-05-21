Američan s podezřením na ebolu je na pražské Bulovce: Čeká ho 21 dní karantény

Strach z eboly v Česku
Příjezd pacienta s podezřením na ebolu do Fakultní nemocnice Bulovka (21.5.2026)
Aktualizováno -
21. května 2026
06:48
Autor: ČTK - 
20. května 2026
23:09

Do Česka ve středu večer letecky z Ugandy přicestoval americký lékař, který měl kontakt s nakaženým ebolou. Letadlo s ním dosedlo na letiště v Praze krátce po jedenácté hodině večer. Podle informací Aktu.cz vyšel pacient z letadla po svých. Do Fakultní nemocnice Bulovka konvoj s pacientem dorazil ve čtvrtek kolem jedné hodiny ranní. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci.

Zdravotníci a hasiči provedli dekontaminaci muže po příletu na letišti v Ruzyni, kde letadlo s ním přistálo ve středu pozdě večer. Pak byl převezen do nemocnice Bulovka, kde se uskutečnilo vyšetření, uvedli zástupci nemocnice na noční tiskové konferenci. Příjezd byl hladký, pacient projížděl koridory, kde nejsou jiní pacienti ani personál. „Není žádný problém, ale až se dokončí klinická vyšetření a bude-li nějaká komplikace, budeme po dohodě se zřizovatelem informovat veřejnost,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Bulovka a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Kolouch.

„Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice situace nepředstavuje riziko,“ uvedla nemocnice na síti X k hospitalizaci muže. Další postup podle nemocnice bude záležet na klinickém vývoji zdraví izolovaného Američana. „Přijatý je bez příznaků onemocnění a jeho stav je stabilizovaný,“ uvedla nemocnice.

Zdravotníci na podobné situace pravidelně trénují a mají nastavené standardizované postupy, naposledy je testovali zhruba před měsícem. Pro kontakt s nakaženým mají speciální obleky podobné skafandrům, které mají vlastní filtraci vzduchu. „Je to přesně to, proč se ty nácviky dělají. Potom celý ten proces probíhá rychle a nekomplikovaně,“ uvedl Kolouch.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Američan je lékařem. Podle ministra nepřijde do kontaktu s českými občany, nepředstavuje proto pro veřejnost zdravotní riziko.

Muž stráví izolaci na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnici Bulovka, která má pro tyto případy speciální biobox, neprodyšný průhledný stan uvnitř místnosti s vlastní filtrací vzduchu. „Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného prostoru naší kliniky. V tomto prostoru setrvává až do konce izolace,“ popsala ve středu dopoledne primářka tamní Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová. Veškeré náklady za pobyt amerického lékaře v ČR zaplatí podle ministerstva zdravotnictví Spojené státy.

Zatím není jasné, zda se muž ebolou nakazil, podle dostupných informací nemá žádné příznaky. Do jejich objevení podle Roháčové bude v nemocnici jen pozorován, nebudou mu prováděna žádná vyšetření. Pokud by se příznaky objevily, odešle Česko jeho vzorky do specializované laboratoře v Berlíně, která diagnózu potvrdí v řádu hodin.

Témata:
ČeskoPrahaUSAletištěUgandaBerlínlékařnemocniceinfekční onemocněníebolaKaranténaHana RoháčováFakultní nemocnice Bulovka
Uživatel_5648695 ( 21. května 2026 07:07 )

Ale nikde neinformují,co ti ostatní v letadle?????? Co se s nimi děje 🙈👎🙈👎👎

Petr Hoflinger ( 21. května 2026 06:57 )

Sami jsme se nabídli, protože za to dostaneme dobře zaplaceno. A vláda přece potřebuje peníze na svoje ubohé sliby a to za každou cenu.

Petr Hoflinger ( 21. května 2026 06:55 )

Amíci! Máš to sledovat.
Proto to vláda také dělá, potřebuje prachy na svoje ubohé sliby. Musíš získavat informace i jinde a ne jen čumět do Blesku!😂👎

Jiri Ptacek ( 21. května 2026 02:03 )

Kdo to celý platí, to stojí miliony?

krapotkin ( 21. května 2026 01:34 )

To víš, před lety Amíci v Africe rozprášili bacila a teď by si ho měli tahat domů ? Ať se Evropa postará, když nechce platit 5% z HDP a tak podporovat válčení Amíků po světě.

