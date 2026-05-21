„Ve středu si vyrazil zarybařit na místo, které velmi dobře zná. Vzal si s sebou rybářskou výbavu a vydal se k řece Moravě. Zřejmě však podcenil soumrak. Když se chtěl vrátit zpět k silnici, kde měl odloženou koloběžku, ve tmě ztratil orientaci,“ popsal jeho situaci mluvčí policie Petr Vala.
Utábořil se v lese
Mezitím začalo pršet, výrazně se ochladilo a foukal silný vítr, takže se situace rychle zhoršovala. Senior podle policie odmítal uvěřit, že by se mohl ve známém prostředí ztratit, a několik hodin se proto snažil najít správnou cestu. „Síly mu však rychle ubývaly, a tak se nakonec na noc utábořil v lese,“ vysvětlil mluvčí policie.
Policisté zachránili rybáře, který se ztratil u Bzence na Hodonínsku (květen 2026). Policie ČR
Druhý den ráno se martýrium penzisty opakovalo. Když už byl téměř beze sil, konečně zavolal na tísňovou linku.
„Operátorům popsal svůj příběh, přesnou lokalizaci však komplikovalo i to, že neměl chytrý telefon, pomocí kterého by ho bylo možné přesně zaměřit. Do rozsáhlé a po nočních silných deštích obtížně přístupné oblasti proto vyrazili policisté i hasiči,“ pokračoval Vala.
Kousek od sebe
Pátrání trvalo několik hodin. Rybář byl přitom už tak vysílen, že už nebyl schopen ani reagovat na volání. Došlo kvůli tomu k paradoxní situaci, kdy policisté stáli půl hodiny jen několik desítek metrů od něj, ale přes hustý porost ho neviděli a on jen bezmocně otevíral ústa.
Objevit se ho podařilo až díky říčnímu člunů hasičů. „Muž byl vyčerpaný a podchlazený. Bylo nutné ho co nejdříve dostat zpět do civilizace. Promočení zachránci mu přitom museli pomáhat i s chůzí. Na člunu ho převezli ke zdravotníkům, kterým ho předali do péče,“ doplnil šťastný konec mluvčí policie.