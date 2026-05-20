Stačilo pár lžiček: Chlapec (†16) zemřel po konzumaci zmrzliny

Autor: Štepánka Grofová - 
20. května 2026
15:00

Student Adriano D'Orsi zemřel v italské Casorii krátce poté, co si dal zmrzlinu v oblíbeném podniku. Chlapec trpěl závažnou alergií na mléčné bílkoviny a podle blízkých si celý život pečlivě hlídal, co jí. O alergii měla vědět i obsluha zmrzlinárny. Policie teď zajišťuje vzorky a zjišťuje, co přesně se stalo.

Sobota večer měla být úplně obyčejná. Adriano (†16) se vracel domů s kamarády a cestou se zastavili v oblíbené zmrzlinárně ve městě Casoria nedaleko Neapole. Jen krátce po prvních soustech se ale teenagerovi udělalo zle. Začal mít vážné dýchací potíže a požádal kamarády o pomoc. Ti ho okamžitě odvezli domů k otci Maurovi. Otec se snažil synovi pomoci podáním kortikoidů, stav se ale dál rychle zhoršoval. Když dorazili záchranáři, byl už chlapec v bezvědomí. Přes veškerou snahu se ho už nepodařilo oživit.

O alergii věděl od dětství

Rodina uvedla, že Adriano trpěl těžkou alergií na mléčné bílkoviny. Podle matky Antonietty Espositové se na problém přišlo už v dětství po sérii nevysvětlených zdravotních potíží. „Přizpůsobil se tomu velmi dobře. Před každým jídlem četl složení a nedělal chyby,“ řekla matka místním médiím.

Matka tvrdí, že personál zmrzlinárny jeho zdravotní omezení znal a běžně ho upozorňoval na bezmléčné varianty. Adriano si navíc prý informace o složení kontroloval i sám. První informace naznačují, že si vybral ovocnou zmrzlinu bez mléka. Vyšetřovatelé ale zvažují možnost neúmyslné kontaminace stopovým množstvím mléčné složky, například přes naběračku.

Policie zajistila zmrzlinu

Případ nyní vyšetřuje policie. Z provozovny zajistila několik van se zmrzlinou a nařízená byla také soudní pitva. Ta má určit přesnou příčinu smrti a potvrdit, zda za tragédií skutečně stála prudká alergická reakce.

Adriano studoval třetí ročník námořního institutu v Bagnoli a snil o tom, že se jednou stane kapitánem. Podle matky jí často říkal, že ji jednou vezme na cestu kolem světa.

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

