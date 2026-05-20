Šílené video z Budějovic: Policista kopal do vzdávajícího se mladíka na zemi
Otřesné video z Českých Budějovic se objevilo na sociálních sítích a vyvolalo rozhořčení mnoha lidí. Na záznamu je totiž vidět mladík, který nejprve utíká před policií. Následně se vzdává a zvedá ruce, zasahující policista ho tvrdě srazí k zemi, kde do něj ještě kope. Vše kvůli pouhému rušení nočního klidu?! Případ řeší Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS).
Záznam zveřejnil na facebooku uživatel se jménem Bořivoj Krásný. Uvedl, že je těžké se k situaci vyjádřit, když není jasné, co se stalo a co mladík, do něhož policista kope, provedl. „Přiznám se vám, že nechci žít ve státě, kde policista může vykonávat trest dříve než soud,“ napsal.
Kopance kvůli rušení nočního klidu?!
Co muž provedl následně zveřejnila policie. O žádnou vraždu, či znásilnění ale nešlo. „Policisté z oddělení hlídkové služby vyjížděli v neděli 17. května krátce po 23:00 hodině k oznámenému případu rušení nočního klidu v jednom domě v Českých Budějovicích,“ sdělila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová s tím, že podle oznamovatele se dva muži, kteří v domě bydlí, chovali hlučně. Zřejmě pod vlivem alkoholu.
Po příjezdu hlídky začala dvojice mladíků, ročník 2007 a 2003, utíkat. „Oba policisté se za nimi okamžitě vydali a opakovaně je vyzývali, aby zastavili,“ sdělila mluvčí. Dodala, že policisté nakonec mladé muže dopadli a eskortovali na obvodní oddělení k dalším úkonům.
„Služební funkcionář zároveň s tímto případem prověřuje, zda byl zákrok policisty proti jednomu z mužů v souladu se zákonem. Reaguje tak na videozáznam z policejního zákroku, který se objevil na sociálních sítích,“ uzavřela Schwarzová. Ve středu doplnila informaci, že případ byl předán Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS).
Video vzbudilo na sítích značnou vlnu pobouření. Jednání považují lidé za neadekvátní situaci a do člověka na zemi za něco, co by si policista neměl dovolit.
