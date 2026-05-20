Tajná dohoda policie se zlodějem vzácné relikvie?! Lebku svaté Zdislavy už možná nevystaví
Zločin jako z historického románu už druhý týden patří k nejprobíranějším tématům v Česku. Minulé úterý ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Důvod proč relikvii odcizil je nečekaný! Vadilo mu, že je vystavována a chtěl ji pohřbít. Aby se policisté od pachatele dozvěděli, kam lebku ukryl, měli s ním údajně uzavřít tajnou dohodu.
K podivné krádež došlo minulé úterý. Zloděj během bohoslužby vběhl do baziliky, rozbil dvojité sklo u relikvie a s lebkou zmizel. Muže (35) z Mladé Boleslavi kriminalisté dopadli za necelé dva dny.
Důvod krádeže mnohé překvapil! Obviněný podle policie odůvodnil krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Plánoval ji ponořit do řeky. Obhájce obviněného Vít Pavko v sobotu řekl, že muž nyní lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí zejména s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.
Dva zdroje blízké vyšetřování měly CNN Prima News potvrdit, že kriminalisté uzavřeli s pachatelem dohodu. Muž totiž údajně nechtěl za žádnou cenu sdělit, kam lebku ukryl. Nepomohlo ani, když na výslech pozvali zástupce dominikánů. „Nakonec s ním sepsali dohodu, kde mu slíbili, že lebka už se vystavovat nebude. Teprve potom jim prozradil, že lebku zalil do betonu a kde ji najdou,“ měl uvést zdroj. Existenci dohody policie nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.
Lebku z betonu restaurátoři dolovali šestnáct hodin. Vyšetřování případu i nadále pokračuje, pachatel je stíhán na svobodě. Policie podala návrh na jeho vzetí do vazby, soud jej ale neakceptoval.
