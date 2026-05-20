Tajná dohoda policie se zlodějem vzácné relikvie?! Lebku svaté Zdislavy už možná nevystaví

Lebku svaté Zdislavy už možná nevystaví!
Lebku svaté Zdislavy už možná nevystaví!
Lebka sv. Zdislavy patří k největším pokladům
Bazilika sv. Zdislavy a sv. Vavřince v Jablonném patří mezi skvosty barokní architektury.
Pohled na boční oltář odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy, 13. května 2026
Autor: Klára Jelínková, Martin Lisičan - 
20. května 2026
10:21

Zločin jako z historického románu už druhý týden patří k nejprobíranějším tématům v Česku. Minulé úterý ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Důvod proč relikvii odcizil je nečekaný! Vadilo mu, že je vystavována a chtěl ji pohřbít. Aby se policisté od pachatele dozvěděli, kam lebku ukryl, měli s ním údajně uzavřít tajnou dohodu.

K podivné krádež došlo minulé úterý. Zloděj během bohoslužby vběhl do baziliky, rozbil dvojité sklo u relikvie a s lebkou zmizel. Muže (35) z Mladé Boleslavi kriminalisté dopadli za necelé dva dny.

Důvod krádeže mnohé překvapil! Obviněný podle policie odůvodnil krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Plánoval ji ponořit do řeky. Obhájce obviněného Vít Pavko v sobotu řekl, že muž nyní lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí zejména s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.

Dva zdroje blízké vyšetřování měly CNN Prima News potvrdit, že kriminalisté uzavřeli s pachatelem dohodu. Muž totiž údajně nechtěl za žádnou cenu sdělit, kam lebku ukryl. Nepomohlo ani, když na výslech pozvali zástupce dominikánů. „Nakonec s ním sepsali dohodu, kde mu slíbili, že lebka už se vystavovat nebude. Teprve potom jim prozradil, že lebku zalil do betonu a kde ji najdou,“ měl uvést zdroj. Existenci dohody policie nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. 

Lebku z betonu restaurátoři dolovali šestnáct hodin. Vyšetřování případu i nadále pokračuje, pachatel je stíhán na svobodě. Policie podala návrh na jeho vzetí do vazby, soud jej ale neakceptoval.

Video  Video z krádeže lebky svaté Zdislavy.  - Policie ČR
Video se připravuje ...
Lebku svaté Zdislavy už možná nevystaví!
Lebku svaté Zdislavy už možná nevystaví!
Lebka sv. Zdislavy patří k největším pokladům
Bazilika sv. Zdislavy a sv. Vavřince v Jablonném patří mezi skvosty barokní architektury.
Pohled na boční oltář odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy, 13. května 2026

Témata:
lebkaZdislavaostatky svaté ZdislavypolicieČeskokrádežMladá BoleslavrelikvieJablonné v Podještědí
Klára Jelínková
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Něrgešová o Brzobohatém: Možný důvod krachu jeho vztahů
Něrgešová o Brzobohatém: Možný důvod krachu jeho vztahů
Aha!
Cesta k srdci vede přes žaludek: Co uvařit partnerovi podle jeho znamení, aby vám podlehl?
Cesta k srdci vede přes žaludek: Co uvařit partnerovi podle jeho znamení, aby vám podlehl?
Dáma
Husté obočí, opakované záněty uší, ztráta řeči. Zoufalá máma varuje před typickými příznaky dětské demence
Husté obočí, opakované záněty uší, ztráta řeči. Zoufalá máma varuje před typickými příznaky dětské demence
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Zbrojař CSG vydělal dvakrát více než loni a vyrazil proti Hunterbrooku. Čím zklamal investory?
Zbrojař CSG vydělal dvakrát více než loni a vyrazil proti Hunterbrooku. Čím zklamal investory?
e15
Revize kádru Slavie: Nehraje, neremcá. Kdo je v Edenu na hraně a kdo na odchodu?
Revize kádru Slavie: Nehraje, neremcá. Kdo je v Edenu na hraně a kdo na odchodu?
iSport
Bém: Na funkci nelpím. Chápu, že Barthě připadají meziresortní agendy komplikované a chce se jich zbavit
Bém: Na funkci nelpím. Chápu, že Barthě připadají meziresortní agendy komplikované a chce se jich zbavit
Reflex
Jubilejní Czech Nature Photo ovládl snímek Evolution. U čtenářů LaZ bodovalo Magické ráno
Jubilejní Czech Nature Photo ovládl snímek Evolution. U čtenářů LaZ bodovalo Magické ráno
Lidé a země