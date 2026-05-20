„Žádáme majitele registrační značky, aby se okamžitě dostavil ke svému autu.“ Tuto výzvu ohlásila zoologická zahrada na pokyn strážníků celkem 15x, bohužel bez reakce. Majitelé psa byli buď hluší, nebo ji prostě ignorovali.
Nejdříve čilý, pak apatický
Pes přitom v autě evidentně trpěl. Venkovní teplota byla sice jen kolem 17 °C, ale paprsky vůz rozpalovaly a strážníci odhadli teplotu uvnitř auta na zhruba 30 °C.
Rodinka šla do zoo v Brně a nechala v autě psa několik hodin (květen 2026). Městská policie Brno
Rodinka šla do zoo v Brně a nechala v autě psa několik hodin (květen 2026). Městská policie Brno
„Zpočátku čile reagoval na přivolanou hlídku, postupně ale začal být apatický. Strážníci vzhledem k obavě o jeho život se ho proto rozhodli vyprostit. Zvíře bylo nutné zchladit,“ vysvětlila mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
Majitel prý nic neslyšel
Psa strážníci dočasně umístili do útulku a majiteli nechali za stěračem lístek, aby věděl, kde si ho může vyzvednout. Přijel po třech hodinách!
„Slovensky hovořící muž přiznal, že zřejmě podcenil situaci. Neuvědomil si, že v zoo budou tak dlouho a hlášení údajně neslyšel. Za týrání zvířat mu nyní hrozí až milionová pokuta,“ dodala mluvčí strážníků.