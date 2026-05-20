Český lyžař zemřel na kanadském ledovci: Nepřežil pád do trhliny

Hora Athabasca  (Autor: Tom Walker / Alamy / Profimedia)
Autor: ČTK - 
20. května 2026
05:45

Při lyžování na ledovci v kanadských Skalistých horách minulý týden zahynul 38letý český občan. Muž nepřežil pád do ledovcové trhliny hluboké 25 metrů.

Policisté a záchranáři v národním parku Jasper byli přivoláni 12. května odpoledne na místo neštěstí poté, co jeden ze tří přátel, kteří lyžovali a snowboardovali na ledovci Athabasca, spadl do trhliny. Záchranáři však muži již nedokázali pomoci a konstatovali jeho smrt. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám odložili vyproštění těla na následující den, napsal místní web townandcountrytoday.com.

Podle policejního mluvčího je zemřelým 38letý občan České republiky, který žil ve městě Revelstoke v provincii Britská Kolumbie.

K okraji ledovce Athabasca, který je součástí rozlehlého ledového pole Columbia Icefield, lze snadno dojít pěšky, vstup na samotný ledovec se však nedoporučuje bez vhodného vybavení, upozornil web. Skryté trhliny na ledovci si během let vyžádaly životy mnoha nepřipravených turistů, dodal web.

ČeskoledovecBritská KolumbieAthabascaRevelstoke
