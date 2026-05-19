Alkoholčička (2) v jeslích bumbala?! Dívence naměřili přes 2 promile

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
19. května 2026
13:16

Každý rodič musí někdy řešit moment, kdy se jejich dítě poprvé opije. Pro rodinu z francouzského departmentu Oise však tento moment přišel velmi brzo. Personál jeslí minulý v polovině dubna rodiče zavolal, protože jejich dceři očividně nebylo dobře. V nemocnici se pak zjistilo, že měla přes dvě promile alkoholu v krvi.

Učitelky z jeslí v obci Plailly rodiče zavolali, protože dívenka dle jejich slov neustále padala. To potvrdil i otec, který při pohledu na dezorientovanou dívku okamžitě vyhledal lékařskou pomoc. Diagnóza však byla naprosto neočekávaná. „Vaše dcera je namol opilá,“ sdělili rodičům lékaři. Podle deníku Lindependant.fr jí naměřili hodnotu 2,14 promile alkoholu v krvi.

Rodiče na zařízení okamžitě podali stížnost a případem se začala zabývat i policie. Zatím však jen vyšetřuje okolnosti a nikoho neobvinila. „Výsledky vyšetřování pak určí právní a trestní kvalifikaci celého incidentu,“ dodal státní zástupce. 

Jesle, kde se celá událost odehrála, jsou dočasně zavřené. Podle jejich vedení však šlo o ojedinělou událost a žádné další dítě újmu neutrpělo. Dívenka byla po dvou dnech v nemocnici naprosto v pořádku a to i navzdory vysoké hladině alkoholu v krvi.

Video  Podcast Maminka: Nástup do školky  - Videohub
Video se připravuje ...

Témata:
Oise
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

BLESK plesk ( 19. května 2026 13:58 )

Už chlastají i děti v jeslích. 🥴

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zvrat u Skopala po operaci: Zedníček musel za ním na chalupu, nemá mobil
Zvrat u Skopala po operaci: Zedníček musel za ním na chalupu, nemá mobil
Aha!
Méně barev, více stylu. Triky, se kterými bude váš šatník vypadat o level luxusněji
Méně barev, více stylu. Triky, se kterými bude váš šatník vypadat o level luxusněji
Dáma
Chlácholíte se, že dítě z té oplácanosti vyroste? Tukové buňky už mu zůstanou, varuje lékařka
Chlácholíte se, že dítě z té oplácanosti vyroste? Tukové buňky už mu zůstanou, varuje lékařka
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Trumpovy kroky na burze budí další podezření. Analytici varují před manipulacemi a podvodem
Trumpovy kroky na burze budí další podezření. Analytici varují před manipulacemi a podvodem
e15
Laršon a Peršon? Zárubova výslovnost švédských jmen vzbudila emoce. Přepínám, napsal Hrdina
Laršon a Peršon? Zárubova výslovnost švédských jmen vzbudila emoce. Přepínám, napsal Hrdina
iSport
Macinko, zklidni se, tuhle káru řídím já aneb Žabomyší války tuzemské politiky a jejich velkorysá řešení
Macinko, zklidni se, tuhle káru řídím já aneb Žabomyší války tuzemské politiky a jejich velkorysá řešení
Reflex
Mystické Spotted Lake: Jezero Syilxů, jehož posvátnou vodu zneužil válečný průmysl
Mystické Spotted Lake: Jezero Syilxů, jehož posvátnou vodu zneužil válečný průmysl
Lidé a země