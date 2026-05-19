Alkoholčička (2) v jeslích bumbala?! Dívence naměřili přes 2 promile
Každý rodič musí někdy řešit moment, kdy se jejich dítě poprvé opije. Pro rodinu z francouzského departmentu Oise však tento moment přišel velmi brzo. Personál jeslí minulý v polovině dubna rodiče zavolal, protože jejich dceři očividně nebylo dobře. V nemocnici se pak zjistilo, že měla přes dvě promile alkoholu v krvi.
Učitelky z jeslí v obci Plailly rodiče zavolali, protože dívenka dle jejich slov neustále padala. To potvrdil i otec, který při pohledu na dezorientovanou dívku okamžitě vyhledal lékařskou pomoc. Diagnóza však byla naprosto neočekávaná. „Vaše dcera je namol opilá,“ sdělili rodičům lékaři. Podle deníku Lindependant.fr jí naměřili hodnotu 2,14 promile alkoholu v krvi.
Rodiče na zařízení okamžitě podali stížnost a případem se začala zabývat i policie. Zatím však jen vyšetřuje okolnosti a nikoho neobvinila. „Výsledky vyšetřování pak určí právní a trestní kvalifikaci celého incidentu,“ dodal státní zástupce.
Jesle, kde se celá událost odehrála, jsou dočasně zavřené. Podle jejich vedení však šlo o ojedinělou událost a žádné další dítě újmu neutrpělo. Dívenka byla po dvou dnech v nemocnici naprosto v pořádku a to i navzdory vysoké hladině alkoholu v krvi.
