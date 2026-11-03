Hororový Halloween u sousedů: Dětem do sladkostí nadělili hřebíky
Rodiče v rakouském městě Linec jsou v šoku po nálezech ve vykoledovaných sladkostech dětí. V některých byly hřebíky. To však není vše. Ve Štýrsku někteří rodiče v nadílkách dětí objevili dokonce i otrávené sladkosti.
Oslavy Halloweenu a s nimi spojené koledování v kostýmech jsou sice americkou tradicí, ale v posledních letech se hojně dostávají už i na náš kontinent. Například v Rakousku tak v některých městech chodí děti koledovat už úplně běžně. Letos se však rodičům dostalo pořádného šoku.
V Linci někteří rodiče našli ve sladkostech hřebíky, informoval deník Heute. V celém Rakousku policie řeší celkem čtyři případy, kdy v rozdávaných sladkostech byly ostré kovové předměty. To však bohužel není vše. Ve Štýrsku byly některé sladkosti dokonce otrávené!
Nikomu se naštěstí nic nestalo. Policie momentálně vyšetřuje, kdo za nebezpečnými sladkostmi stojí. Varovala také rodiče, aby vždycky všechny vykoledované výdělky nejprve pečlivě zkontrolovali.
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