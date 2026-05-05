Slovák tvrdí, že dětskou výživu neotrávil: Tohle našli u něj doma!

V kojenecké výživě byl nalezen jed.
V kojenecké výživě byl nalezen jed.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
5. května 2026
11:26

Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětských výživ chce prokázat svou nevinu, píší rakouská média. Slovenský rodák žijící v Rakousku dal proto vyšetřovatelům k dispozici své chytré hodinky, kromě toho kriminalisté zkoumají také data z navigace jeho automobilu. 

V jeho bytě však policisté podle listu našli velké množství jedu na krysy, jimiž bylo otráveno několik skleniček s bramborovo-mrkvovou kašičkou od německé firmy HiPP. Dohromady pět otrávených balení zatím bylo v dubnu odhaleno v Česku, na Slovensku a v Rakousku.

Prostřednictvím svého právníka Manfreda Arbachera-Stögera podezřelý 39letý dobře situovaný muž vzkázal, že toto vyšetřování „je propadák“, píše Kronen Zeitung. Obhajoba muže přitom spočívá také v tvrzení, že neměl zapotřebí výrobce výživy, svého bývalého zaměstnavatele, vydírat, z čehož je podezřelý. Ani předchozí výpověď od firmy HiPP pro něj údajně nebyla nijak důležitá. „Jsem akademik. Toto propuštění mě vůbec netrápilo,“ tvrdí muž.

Skutečnost, že byl mezi 26 zaměstnanci propuštěnými v únoru z rakouské pobočky HiPP v hornorakouském Gmundenu, je irelevantní, uvedl bývalý manažer a otec tří dětí, kterému je prý záhadou, kdo by riskoval otravu nebo dokonce smrt kojenců, dětí nebo starších lidí přidáním jedu do dětské přesnídávky.

Dvě otrávené skleničky byly odhaleny v prodejně Brně, dvě na Slovensku a jedna u Eisenstadtu na východě Rakouska. Tamní úřady přitom ještě pátrají po údajné druhé otrávené skleničce.

Muž hodlá s pomocí svých chytrých hodinek dokázat, že nebyl v Brně ani v blízkosti žádného z míst činu. Policie mezitím muži zabavila Range Rover, takže jsou shromažďována GPS data, která mají zmapovat poslední cesty podezřelého.

V luxusním bytě podezřelého ve spolkové zemi Salcbursko se však našlo velké množství jedu na krysy. „Můj klient pro to ale má velmi jasné vysvětlení,“ řekl právník Arbacher-Stöger. Ve svém rodném městě na Slovensku údajně provozuje farmu a jed je tam často potřeba k hubení krys. Proč musel být jed dočasně uskladněn v Salcbursku, ale není jasné, poznamenal Kronen Zeitung.

Výsledky znaleckého posudku o toxicitě jedu na krysy nalezeného ve sklenici zabavené v Rakousku stále nejsou k dispozici. Sklenice obsahovala 15 mikrogramů jedu. Muž je zatím vyšetřován pro úmyslné ohrožení veřejnosti a pokus úmyslné těžké ublížení na zdraví. Obvinění by však mohlo být rozšířeno o pokus o nátlak s přitěžujícími okolnostmi. Německé úřady vyšetřují případ pro podezření z pokusu o vydírání výrobce dětské výživy. Tu supermarkety z preventivních důvodů stáhly z prodeje.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.

Témata:
BrnoRakouskoČeskoSlovenskoSalcburskojedKronen ZeitungvýživaGmundenEisenstadt
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Agáta bez obalu o Vémolových: Lela bez šance
Agáta bez obalu o Vémolových: Lela bez šance
Aha!
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Dáma.cz
Školní zralost vs. připravenost: Děláte při hodnocení svého předškoláka stejnou chybu jako většina rodičů?
Školní zralost vs. připravenost: Děláte při hodnocení svého předškoláka stejnou chybu jako většina rodičů?
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Zisk Raiffeisenbank mírně klesl, objem vkladů ale díky novým klientům rekordně narostl
Zisk Raiffeisenbank mírně klesl, objem vkladů ale díky novým klientům rekordně narostl
e15
Fotbalový skandál ONLINE: Etická komise už řeší i ligové hráče včetně útočníka Baníku
Fotbalový skandál ONLINE: Etická komise už řeší i ligové hráče včetně útočníka Baníku
iSport
Babiš dobře věděl, proč si má pojistit imunitu. Jeho útok na nezávislý soud je skandální
Babiš dobře věděl, proč si má pojistit imunitu. Jeho útok na nezávislý soud je skandální
Reflex
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Lidé a země