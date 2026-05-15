V Tatrách se zranili dva turisté! V bouři do nich udeřil elektrický výboj

Štít Giewont na polské straně Tater
Zelené pleso ve Vysokých Tatrách - ilustrační foto
Údolí Roztoki v polských Vysokých Tatrách
Autor: ČTK - 
15. května 2026
17:08

Elektrický výboj zranil dva lidi ze skupiny turistů na vrcholu hory Giewont na polské straně Západních Tater. Jednoho zraněného musel přepravit vrtulník do nemocnice, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Neštěstí se stalo během prudké bouře okolo 13. hodiny.

„Na vrcholu Giewontu zasáhl blesk skupinu turistů. Zraněni byli dva lidé, z toho jedna osoba těžce, upadla na chvíli do bezvědomí. Na místo dorazili záchranáři z horské služby TOPR, kteří těžce raněnou osobu naložili do vrtulníku a přepravili do nemocnice v Zakopaném,“ informoval TOPR.

Druhý člověk utrpěl lehčí zranění. Záchranáři ho snesli do údolí, odkud byl převezen terénním vozem do nemocnice. Tři zbývající turisté vyvázli bez úhony, dodala stanice. O národnosti turistů se nezmínila.

Minulou sobotu zasáhl blesk v rakouských Alpách Češku (28), žena utrpěla závažná zranění. Vrtulník ji přepravil do nemocnice, informovala v neděli policie ve spolkové zemi Štýrsko. Češka vyrazila v sobotu dopoledne se svým o rok starším přítelem na horu Admonter Kalbling, odkud pokračovali směrem na vrch Kreuzkogel. Kousek před vrcholem je však zaskočila náhlá bouřka. Blesk udeřil v bezprostřední blízkosti obou turistů, přičemž ženu tlaková vlna odmrštila k zemi tak, že nakrátko ztratila vědomí.

Muž přivolal na pomoc horskou službu. Za nepříznivého počasí se část záchranářů dostala na místo vrtulníkem, další šli pěšky. Těžce zraněnou ženu nakonec spolu s mužem evakuoval vrtulník do nemocnice v Rottenmannu. Oba byli hospitalizováni.

