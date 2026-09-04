Smrt mladé Češky v Alpách: Zemřela při túře s otcem
Tragédie v rakouských horách připravila o život teprve dvaadvacetiletou Češku, která vyrazila na túru se svým otcem. Na stezce mezi vrcholy Grosser Bösenstein a Sonntagskarspitz se zřítila ze zhruba 150metrové výšky a utrpěla smrtelná zranění.
Dvaadvacetiletá Češka v pátek zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory Grosser Bösenstein v Rakousku. Na túře byla se svým otcem, píše deník Kleine Zeitung. Zřítila se ze zhruba 150metrové výšky.
Dcera s otcem byli na stezce mezi horami Grosser Bösenstein a Sonntagskarspitz ve východním Štýrsku. Kolem 11:00 se vlastní vinou zřítila a utrpěla smrtelná zranění.
Tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. Jejího otce se ujal tým pro zvládání krizových situací, uvedla policie v pátek večer.
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