Smrt mladé Češky v Alpách: Zemřela při túře s otcem

Grosser Bösenstein v Rakousku
Grosser Bösenstein v Rakousku  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
4. září 2026
22:27

Tragédie v rakouských horách připravila o život teprve dvaadvacetiletou Češku, která vyrazila na túru se svým otcem. Na stezce mezi vrcholy Grosser Bösenstein a Sonntagskarspitz se zřítila ze zhruba 150metrové výšky a utrpěla smrtelná zranění.

Dvaadvacetiletá Češka v pátek zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory Grosser Bösenstein v Rakousku. Na túře byla se svým otcem, píše deník Kleine Zeitung. Zřítila se ze zhruba 150metrové výšky.

Dcera s otcem byli na stezce mezi horami Grosser Bösenstein a Sonntagskarspitz ve východním Štýrsku. Kolem 11:00 se vlastní vinou zřítila a utrpěla smrtelná zranění.

Tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. Jejího otce se ujal tým pro zvládání krizových situací, uvedla policie v pátek večer.

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Zdroj: facebook/Police Cantonale du Valais

 

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