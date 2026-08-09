Vyčerpaní Češi zabloudili v Alpách: Do akce letěly vrtulníky

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
9. srpna 2026
13:14
Autor: ČTK - 
9. srpna 2026
11:06

Čtveřice českých turistů se v sobotu dostala do potíží při túře pod rakouským Traunsteinem. Skupina se podle rakouských médií při plánování trasy spoléhala na aplikaci, později zabloudila na neznačené stezce a dvě ženy začaly být vyčerpané. Večer proto jeden z mužů zavolal o pomoc a všechny čtyři turisty nakonec z hory transportoval policejní vrtulník.

O dvou víkendových případech letecké záchrany vyčerpaných českých turistů v rakouských Alpách dnes informují rakouská média. Skupina čtyř českých turistů se ocitla v nouzi a na konci byla zcela vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Češi přecenili své síly a slepě se spoléhali na aplikaci, píše dnes o sobotní události server Kronen Zeitung. Ve druhém případě policejní vrtulník v sobotu zachraňoval českou rodinu s vyčerpanou desetiletou dívkou na hoře Grosser Donnerkogel. Píše o tom server MeinBezirk.

V sobotu ráno vystoupili čtyři Češi - muži ve věku 27 a 22 let a dvě 22leté ženy - po stezce Naturfreundesteig k horské chatě Gmundnerhütte na Traunsteinu. Skupina měla v úmyslu zdolat ferratu Traunsee. Trasu si naplánovali pomocí aplikace.

Kolem poledne horolezci sestoupili po stezce Hernlersteig k začátku zajištěné cesty. Záhy si uvědomili, že by pro ně ferrata byla příliš náročná, a rozhodli se změnit plány a sestoupit do údolí po neznačené stezce.

V nadmořské výšce 1249 metrů však čeští alpinisté zabloudili a nemohli pokračovat. Obě ženy si navíc již stěžovaly na vyčerpání. V nastalé situaci 22letý muž kolem 19:50 zavolal tísňovou linku. Letecké policii se podařilo všechny čtyři osoby zachránit a vrtulníkem je přepravit do údolí.

Kvůli vyčerpání desetileté dívky musela v sobotu večer letecká policie zachraňovat také českou rodinu z ferraty na hoře Grosser Donnerkogel. Podle policie se rodina vydala na začátek ferraty v sobotu kolem 11:00. Po dosažení vrcholu muž, jeho přítelkyně a dcera sestoupili po značené standardní trase. Na křižovatce v nadmořské výšce přibližně 2000 metrů však omylem odbočili směrem ke Strichkogelu.

Kolem 18:30 rodina kvůli rostoucímu vyčerpání desetileté dívky zavolala tísňovou linku. Po rozhovoru s horskou policií chtěli nejdřív všichni tři sestoupit vlastními silami. Protože se však stav dcery nadále zhoršoval, v 19:15 znovu zalarmovali záchranné složky. Letecká policejní služba české turisty zachránila a bezpečně je dopravila dolů do údolí.

Video se připravuje ...
Záchranná akce v Alpách (27.11.2025)
Zdroj: Horská služba ČR

Témata:
horyturistikaalpyvyčerpánítísňová linkaRakouskočeši v zahraničíKronen ZeitungplánováníTraunsteinTravenské jezerovrtulník
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Patrik Malý ( 10. srpna 2026 02:58 )

Doufám, že celou akci bnudou muset zaplatit...

dexempo multo šupoplex ( 9. srpna 2026 12:00 )

Zase ostuda Čechů. Asi se spoléhali na ChatGPT 🤦🏻

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Trapas jako hrom! Brzobohatou už bez Ondry nepoznávají
Trapas jako hrom! Brzobohatou už bez Ondry nepoznávají
Aha!
Hříšný tanec známe všichni, ale zvládnete plný počet bodů? Otestujte se v našem kvízu!
Hříšný tanec známe všichni, ale zvládnete plný počet bodů? Otestujte se v našem kvízu!
Dáma
Vracejí se vám doma dokola rýmy a angíny? Chyba může být v zubním kartáčku
Vracejí se vám doma dokola rýmy a angíny? Chyba může být v zubním kartáčku
Maminka
video Alena Mihulová
video Alena Mihulová
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Máte auto z let 2010 až 2021? Vypínání mobilních sítí vám zablokuje topení i záchranný systém eCall
Máte auto z let 2010 až 2021? Vypínání mobilních sítí vám zablokuje topení i záchranný systém eCall
e15
Skuhravý: Sudí? Bordel... V kauze FAČR bych byl nekompromisní, u Davida Látala taky!
Skuhravý: Sudí? Bordel... V kauze FAČR bych byl nekompromisní, u Davida Látala taky!
iSport
Pastviny proti požárům. Proč by společnost měla přehodnotit negativní postoj vůči zemědělství?
Pastviny proti požárům. Proč by společnost měla přehodnotit negativní postoj vůči zemědělství?
Reflex
Filip Vondrášek: V Jižní Americe si lidé plují životem mnohem lehčeji, věci tolik neřeší
Filip Vondrášek: V Jižní Americe si lidé plují životem mnohem lehčeji, věci tolik neřeší
Lidé a země