Vyčerpaní Češi zabloudili v Alpách: Do akce letěly vrtulníky
Čtveřice českých turistů se v sobotu dostala do potíží při túře pod rakouským Traunsteinem. Skupina se podle rakouských médií při plánování trasy spoléhala na aplikaci, později zabloudila na neznačené stezce a dvě ženy začaly být vyčerpané. Večer proto jeden z mužů zavolal o pomoc a všechny čtyři turisty nakonec z hory transportoval policejní vrtulník.
O dvou víkendových případech letecké záchrany vyčerpaných českých turistů v rakouských Alpách dnes informují rakouská média. Skupina čtyř českých turistů se ocitla v nouzi a na konci byla zcela vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Češi přecenili své síly a slepě se spoléhali na aplikaci, píše dnes o sobotní události server Kronen Zeitung. Ve druhém případě policejní vrtulník v sobotu zachraňoval českou rodinu s vyčerpanou desetiletou dívkou na hoře Grosser Donnerkogel. Píše o tom server MeinBezirk.
V sobotu ráno vystoupili čtyři Češi - muži ve věku 27 a 22 let a dvě 22leté ženy - po stezce Naturfreundesteig k horské chatě Gmundnerhütte na Traunsteinu. Skupina měla v úmyslu zdolat ferratu Traunsee. Trasu si naplánovali pomocí aplikace.
Kolem poledne horolezci sestoupili po stezce Hernlersteig k začátku zajištěné cesty. Záhy si uvědomili, že by pro ně ferrata byla příliš náročná, a rozhodli se změnit plány a sestoupit do údolí po neznačené stezce.
V nadmořské výšce 1249 metrů však čeští alpinisté zabloudili a nemohli pokračovat. Obě ženy si navíc již stěžovaly na vyčerpání. V nastalé situaci 22letý muž kolem 19:50 zavolal tísňovou linku. Letecké policii se podařilo všechny čtyři osoby zachránit a vrtulníkem je přepravit do údolí.
Kvůli vyčerpání desetileté dívky musela v sobotu večer letecká policie zachraňovat také českou rodinu z ferraty na hoře Grosser Donnerkogel. Podle policie se rodina vydala na začátek ferraty v sobotu kolem 11:00. Po dosažení vrcholu muž, jeho přítelkyně a dcera sestoupili po značené standardní trase. Na křižovatce v nadmořské výšce přibližně 2000 metrů však omylem odbočili směrem ke Strichkogelu.
Kolem 18:30 rodina kvůli rostoucímu vyčerpání desetileté dívky zavolala tísňovou linku. Po rozhovoru s horskou policií chtěli nejdřív všichni tři sestoupit vlastními silami. Protože se však stav dcery nadále zhoršoval, v 19:15 znovu zalarmovali záchranné složky. Letecká policejní služba české turisty zachránila a bezpečně je dopravila dolů do údolí.
Doufám, že celou akci bnudou muset zaplatit...