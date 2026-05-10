Pavel podezřelý z otravy dětských výživ: Kolegům naháněl strach už před zatčením
Luxusní život, drahé oblečení a image úspěšného manažera. Bývalí kolegové ale dnes o Slovákovi Pavlovi S., podezřelém z otravy dětských výživ HiPP, mluví úplně jinak. Vyšetřovatelé tvrdí, že muž po odchodu z firmy rozeslal vyděračský e-mail a hrozil otravou výrobků v několika zemích. Kontaminované skleničky s jedem na krysy se následně skutečně objevily v Rakousku, Česku i na Slovensku.
Rakouské úřady dál rozplétají případ otrávených dětských výživ HiPP. Hlavním podezřelým je Slovák Pavel S. (39), bývalý manažer pobočky firmy HiPP v Gmundenu. Jeho někdejší kolegové ho popisují jako člověka, jenž si pečlivě budoval pozitivní image a často vystupoval jako oběť okolností. Někteří zpětně mluví o tom, že z něj měli zvláštní pocit a jeho chování působilo manipulativně.
Na první pohled vedl úspěšný život. Pracoval jako dobře placený inženýr, utrácel za značkové oblečení a věnoval se extrémním sportům. Na sociálních sítích sdílel fotografie z luxusních dovolených. Současně měl ale řešit finanční problémy a spor s bývalou manželkou. Údajně si dokonce dobrovolně snížil roční příjem ze zhruba 107 tisíc eur, tedy asi 2,7 milionu korun, aby získal nárok na příspěvek na právní výdaje.
Podle informací deníku Kronen Zeitung začaly problémy už letos v březnu. V jeho firemním notebooku se objevila podezření na podvody a daňové delikty. Muže proto postavili mimo službu a o dva dny později se s firmou dohodl na ukončení pracovního poměru. Navenek měl působit zklamaně a tvrdil, že po letech loajální práce nechápe nedůvěru vedení.
Jenže právě krátce po odchodu z firmy měl poslat vyděračský e-mail. V něm požadoval dva miliony eur, v přepočtu téměř 50 milionů korun, v kryptoměně. Pokud by firma nezaplatila, hrozil údajnou otravou dětských výživ v několika zemích. Zpráva končila děsivou větou: „Čas se krátí.“
V kontaminovaných skleničkách nalezených v obchodech v Česku, Rakousku a na Slovensku odborníci našli bromadiolon, silně toxickou látku používanou jako jed na krysy. Podle expertů bylo množství nebezpečné látky až čtyřikrát vyšší než hranice, jež může vážně ohrozit zdraví malých dětí.
Při domovní prohlídce u podezřelého kriminalisté našli několik skleniček ovocné výživy HiPP a také pytle s jedem na krysy uložené na terase. Muž tvrdil, že jed používal pro malé hospodářství na Slovensku.
Policie Pavla S. zadržela 5. května a soud ho následně poslal do vyšetřovací vazby kvůli obavám z útěku, ovlivňování vyšetřování i pokračování v trestné činnosti. Podezřelý během výslechů vše odmítl. Rakouská prokuratura je ale přesvědčená, že správný muž už sedí za mřížemi.
