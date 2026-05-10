Češku (28) v Alpách zasáhl blesk! Těžce zraněnou ji transportoval vrtulník
Osmadvacetiletá Češka utrpěla závažná zranění poté, co ji při výstupu v rakouských Alpách zasáhl blesk. Vrtulník ji přepravil do nemocnice, informovala dnes policie ve spolkové zemi Štýrsko.
Češka vyrazila v sobotu dopoledne se svým o rok starším přítelem na horu Admonter Kalbling, odkud pokračovali směrem na vrch Kreuzkogel. Kousek před vrcholem je však zaskočila náhlá bouřka.
Blesk udeřil v bezprostřední blízkosti obou turistů, přičemž ženu tlaková vlna odmrštila k zemi tak, že nakrátko ztratila vědomí.
Muž přivolal na pomoc horskou službu. Za nepříznivého počasí se část záchranářů dostala na místo vrtulníkem, další šli pěšky. Těžce zraněnou ženu nakonec spolu s mužem evakuoval vrtulník do nemocnice v Rottenmannu. Oba jsou hospitalizováni.
