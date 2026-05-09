Ukradli hřebce z westernových slavností: Majitel se bojí, aby neskončil v salámu
Z výběhu na Českolipsku zmizel sedmnáctiletý hřebec Batu. Černobílého strakáče znali lidé z westernových show i městských slavností v okolí. Jeho majitel teď nabízí odměnu a přiznává, že má strach, aby kůň neskončil na jatkách.
Chovatel koní Miroslav Koubek přišel o svého oblíbeného hřebce Batua v noci z 28. na 29. dubna. Strakatý teplokrevník zmizel z elektrického ohradníku v Heřmaničkách. Ve výběhu zůstala jen chovná klisna, s níž byl hřebec celý život. „To se naposledy stávalo někde na Divokém západě. V Americe tyhle zločince věšeli,“ řekl zdrcený muž televizi Nova.
Majitel tvrdí, že možnost útěku prakticky vylučuje. Batu byl podle něj fixovaný na stádo a elektrického ohradníku se bál. Navíc šlo o koně zvyklého na prostředí kolem domu.
Hřebce znali lidé po celém regionu. Objevoval se při westernových ukázkách, rodeu i slavnostech v Zákupech, kde vozil děti a patřil mezi oblíbené atrakce. Podle starosty města Radka Lípy byl Batu neodmyslitelnou součástí místních akcí. „Rozdával radost, tak doufejme, že se najde a bude v té radosti pokračovat dál. Úplně si neumím představit, jak někdo ukradne koně a proč,“ uvedl starosta.
Kůň měří přibližně 170 centimetrů v kohoutku a jeho hodnota se podle majitele pohybovala kolem 80 až 100 tisíc korun. Pro chovatele měl ale hlavně osobní význam. Koubek uvedl, že chová už pátou generaci koní a podobnou situaci nikdy nezažil. Kvůli návratu svého hřebce je ochotný vyplatit i finanční odměnu. Za informace vedoucí k nalezení Batua nabízí deset tisíc korun. „Já mám největší strach, aby neskončil někde v koňském salámu,“ přiznal nešťastně.
Případem se zabývá policie v České Lípě, která ho vyšetřuje jako krádež. Vyšetřovatelé zároveň žádají veřejnost o pomoc při pátrání po zmizelém hřebci. Svědci mohou informace oznámit na lince 158 nebo přímo majiteli.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.