Smrt na vzletové dráze: Letadlo v Denveru srazilo člověka, dalších 12 je zraněných

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
9. května 2026
16:24

Na letišti v americkém Denveru došlo v pátek k tragédii, při níž člověka srazilo startující letadlo přímo na vzletové dráze. Muž na místě zemřel, dalších dvanáct osob utrpělo zranění, některá vážná. Incident okamžitě zastavil provoz na klíčové části areálu a vyšetřovatelé nyní zjišťují přesné okolnosti neštěstí.

Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při vzletovém manévru srazilo člověka, který zemřel. Uvedlo to odpoledne SELČ letiště, které informovalo i o 12 zraněných. V kabině letadla se objevil kouř, cestující byli evakuováni, uvedla dříve agentura Reuters s odvoláním na vyjádření společnosti Frontier Airlines, které letadlo figurující v incidentu patří.

„Denverské letiště může potvrdit, že chodec přeskočil plot a byl sražen jen o dvě minuty později, když přecházel přes dráhu,“ uvedlo v prohlášení letiště. Dodalo, že se nejednalo o jeho zaměstnance. Identita zemřelého se prověřuje.

Incident se odehrál v pátek před půlnocí místního času (ráno SELČ). Stroj s 224 cestujícími a sedmi členy posádky při pohybu po ranveji srazil chodce. V kabině se následně objevil kouř a pilot přerušil start.

Cestující byli z preventivních důvodů bezpečně evakuováni prostřednictvím skluzavek, uvedly podle Reuters aerolinky s tím, že incident vyšetřují. Podle stanice ABC News piloti po srážce s člověkem oznámili požár motoru a kouř v kabině. Letiště později dodalo, že 12 lidí se zranilo a pět bylo odvezeno do nemocnice. Další pak mohli pokračovat v cestě s jiným letounem.

Video  Divoký cestující způsobil na letišti ve Valencii poprask.  - X
Video se připravuje ...

Témata:
srážkasmrtzraněníletadlodráhavyšetřováníčlověkranvejUSADenverletištěABC NewsFrontier Airlines
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Výbuch Hanychové kvůli Marešové: Napětí završila ostrá zpráva!
Výbuch Hanychové kvůli Marešové: Napětí završila ostrá zpráva!
Aha!
Irena (37): Válcuje mě zamindrákovaný chlap, hlídá každý můj krok
Irena (37): Válcuje mě zamindrákovaný chlap, hlídá každý můj krok
Dáma.cz
Děti podle horoskopu: Ryby. Dívky bývají malé vědmy a umí to s dospělými, chlapci jsou citliví a mají bohatou fantazii
Děti podle horoskopu: Ryby. Dívky bývají malé vědmy a umí to s dospělými, chlapci jsou citliví a mají bohatou fantazii
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Moje zdraví
Kryptotrh v Česku ochladl, objemy spadly o dvě pětiny
Kryptotrh v Česku ochladl, objemy spadly o dvě pětiny
e15
Teplice - Baník 2:1. Ostravu čeká při nejlepším baráž, Slovácko vyhrálo na Dukle
Teplice - Baník 2:1. Ostravu čeká při nejlepším baráž, Slovácko vyhrálo na Dukle
iSport
Babišovo alarmující dilema. Připojí se k šíření nenávisti SPD škodící česko-německým vztahům?
Babišovo alarmující dilema. Připojí se k šíření nenávisti SPD škodící česko-německým vztahům?
Reflex
Eritrea není pro každého. V nejméně navštěvované zemi světa se zastavil čas
Eritrea není pro každého. V nejméně navštěvované zemi světa se zastavil čas
Lidé a země