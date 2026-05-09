Smrt na vzletové dráze: Letadlo v Denveru srazilo člověka, dalších 12 je zraněných
Na letišti v americkém Denveru došlo v pátek k tragédii, při níž člověka srazilo startující letadlo přímo na vzletové dráze. Muž na místě zemřel, dalších dvanáct osob utrpělo zranění, některá vážná. Incident okamžitě zastavil provoz na klíčové části areálu a vyšetřovatelé nyní zjišťují přesné okolnosti neštěstí.
Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při vzletovém manévru srazilo člověka, který zemřel. Uvedlo to odpoledne SELČ letiště, které informovalo i o 12 zraněných. V kabině letadla se objevil kouř, cestující byli evakuováni, uvedla dříve agentura Reuters s odvoláním na vyjádření společnosti Frontier Airlines, které letadlo figurující v incidentu patří.
„Denverské letiště může potvrdit, že chodec přeskočil plot a byl sražen jen o dvě minuty později, když přecházel přes dráhu,“ uvedlo v prohlášení letiště. Dodalo, že se nejednalo o jeho zaměstnance. Identita zemřelého se prověřuje.
Incident se odehrál v pátek před půlnocí místního času (ráno SELČ). Stroj s 224 cestujícími a sedmi členy posádky při pohybu po ranveji srazil chodce. V kabině se následně objevil kouř a pilot přerušil start.
Cestující byli z preventivních důvodů bezpečně evakuováni prostřednictvím skluzavek, uvedly podle Reuters aerolinky s tím, že incident vyšetřují. Podle stanice ABC News piloti po srážce s člověkem oznámili požár motoru a kouř v kabině. Letiště později dodalo, že 12 lidí se zranilo a pět bylo odvezeno do nemocnice. Další pak mohli pokračovat v cestě s jiným letounem.
