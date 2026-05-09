Mámu znásilnil a uškrtil: Bestii dopadli po více než 30 letech
Více než tři dekády zůstávala vražda Cindy Wannerové bez odpovědi. Matka dvou dětí zmizela z domu své sestry a její miminko zůstalo připoutané v jídelní židličce. Teď policie oznámila průlom. Podezřelého dopadla díky moderním vyšetřovacím metodám. James Lawhead se roky skrýval pod falešnou identitou.
Případ z americké Kalifornie patřil dlouhá léta mezi nejznámější nevyřešené zločiny v okolí Sacramenta. Cindy Wannerová (†35) zmizela 25. listopadu 1991 z domu své sestry v luxusní čtvrti Granite Bay. Na místě po ní zůstalo jen plačící jedenáctiměsíční dítě. Rozsáhlé pátrání skončilo až po třech týdnech. Tělo ženy našli asi 60 kilometrů od místa zmizení v odlehlé zalesněné oblasti. Pitva potvrdila, že zemřela uškrcením a byla znásilněná.
Zlom po letech
Vyšetřování dlouhé roky nepřinášelo výsledky. Detektivové znovu a znovu testovali důkazy, ale bez úspěchu. Zásadní obrat přišel až s novými metodami analýzy DNA. Právě ta podle stanice CNN nakonec ukázala na konkrétního muže.
Podezřelým se stal James Lawhead (64). Policie ho zadržela 24. dubna 2026 u jeho domu v arizonském Bullhead City.
Žil pod cizí identitou
Najít ho ale nebylo jednoduché. Muž totiž zmizel z dohledu už kolem roku 2005. Vyšetřovatelé zvažovali, zda je vůbec naživu. Nakonec se ukázalo, že si vytvořil novou identitu a vystupoval pod jménem Vincent Reynolds. K dopadení pomohla technologie rozpoznávání obličejů. Analytici v arizonském Scottsdale porovnávali dostupná data a našli shodu s historickými fotografiemi.
Kriminální minulost
Lawhead nebyl pro úřady neznámý. Už v roce 1980 byl odsouzen za sexuální trestné činy a násilí. Dostal 19 let vězení, odseděl si ale jen 11. Na svobodu se dostal začátkem roku 1991, tedy jen několik měsíců před vraždou Wannerové. Policie nyní zkoumá, zda může mít spojitost i s dalšími nevyřešenými případy na západě USA. Detektivové mapují jeho pohyb za posledních dvacet let.
Zadržena byla i jeho sestra (71). Podle policie mu měla pomáhat a vlastnila dům, ve kterém se skrýval. Přitom dříve tvrdila, že s ním desítky let nebyla v kontaktu.
Spravedlnost po letech
„Toto zatčení je silnou připomínkou, že čas nesmaže odpovědnost,“ uvedl státní zástupce Morgan Gire. Lawhead nyní čelí obvinění z vraždy a únosu a bude převezen zpět do Kalifornie. Pro rodinu oběti jde o první konkrétní odpovědi po více než třiceti letech.
