„O víkendu nás vykradli. Tak jsme s kolegyní Silvou tvrdě pracovaly, aby bylo na nájem. Teď musíme vyřešit co dále, protože jsme ve finanční pasti,“ přiznala ředitelka neziskovky Hana Hykšová (50).
„Doslova jsme tyto dny padaly únavou a stane se toto. Nepochopím, že někdo toto udělal a jsem zlomená,“ dodala s tím, že doufá, že peníze sebral někdo, kdo je aspoň nutně potřeboval. „To bych aspoň pochopila,“ dodala Hykšová.
Po zloději mezitím pátrá policie: „Mohu potvrdit, že vyšetřujeme krádež v komunitním centru v Dubňanech, ke které došlo ze soboty na neděli. Pachatel vnikl dovnitř poté, co vypáčil dveře. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 17 tisíc korun,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Neziskovka S nadějí Cum Spe na svou činnost nedostává žádné dotace. Všichni její členové v ní pracují po pracovní době v běžných zaměstnáních ve svém volném čase. Primárně se zaměřuje na pomoc rodinám s nemocnými dětmi.
VIDEO: Takto například v roce 2022 sháněla pomoc pro Vlaďku (38) s Dominikou (19) neziskovka Cum Spe.
