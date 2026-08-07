Krkonošská záhada rozluštěna! Policie zná totožnost zmateného muže
Policie zná totožnost muže nalezeného u základny zdravotnické záchranné služby v Temném Dole v Krkonoších. Jedná se o cizince.
V úterý policie informovala, že ležícího zmateného muže, který nereaguje a nepředložil žádné doklady totožnosti, našel před základnou zdravotnický záchranář. Poté byl muž přepraven do nemocnice.
„V současné době již známe totožnost muže nalezeného v Temném Dole, jedná se o cizího státního příslušníka. Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Děkujeme za spolupráci,“ uvedla na webu mluvčí policistů Šárka Pižlová.
Když policisté na místo, kde muž ležel, přijeli, vyzvali ho, aby prokázal svoji totožnost, muž však nereagoval. Lékaři poté vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek, uvedla dříve policie.
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