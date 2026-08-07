Krkonošská záhada rozluštěna! Policie zná totožnost zmateného muže

Zmatený muž nalezený v Krkonoších
Zmatený muž nalezený v Krkonoších  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
7. srpna 2026
10:56

Policie zná totožnost muže nalezeného u základny zdravotnické záchranné služby v Temném Dole v Krkonoších. Jedná se o cizince.

V úterý policie informovala, že ležícího zmateného muže, který nereaguje a nepředložil žádné doklady totožnosti, našel před základnou zdravotnický záchranář. Poté byl muž přepraven do nemocnice.

„V současné době již známe totožnost muže nalezeného v Temném Dole, jedná se o cizího státního příslušníka. Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Děkujeme za spolupráci,“ uvedla na webu mluvčí policistů Šárka Pižlová.

Když policisté na místo, kde muž ležel, přijeli, vyzvali ho, aby prokázal svoji totožnost, muž však nereagoval. Lékaři poté vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek, uvedla dříve policie.

Video se připravuje ...
Muž trhal v centru Budějovic městem vysázené květiny a zmateně blábolil.
Zdroj: MP České Budějovice

Témata:
záhadacizinecidentitaturistavyšetřovánídokladypolicieKrkonošezdravotnická záchranná službafilmTemný Důl
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

dana lattova ( 9. srpna 2026 09:50 )

😂😂😂

Uživatel_6270639 ( 7. srpna 2026 22:58 )

Nová finta nelegálních migrantů.

nika f ( 7. srpna 2026 22:28 )

Právě, že vůbec, ti mají kulatý obličeje. Napíšou cizinec, ale to je i Slovák.

kovar3 ( 7. srpna 2026 20:15 )

To podle typu je Ukrajinec ,,krymskéj,,

Jane Cooliwatch ( 7. srpna 2026 19:39 )

Teď mě napadla otázka, (z jiného media, reklama), třeba chtěl brazilskou depilaci.. Prý je bolestivější, než porod...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Trapas jako hrom! Brzobohatou už bez Ondry nepoznávají
Trapas jako hrom! Brzobohatou už bez Ondry nepoznávají
Aha!
Hříšný tanec známe všichni, ale zvládnete plný počet bodů? Otestujte se v našem kvízu!
Hříšný tanec známe všichni, ale zvládnete plný počet bodů? Otestujte se v našem kvízu!
Dáma
Vracejí se vám doma dokola rýmy a angíny? Chyba může být v zubním kartáčku
Vracejí se vám doma dokola rýmy a angíny? Chyba může být v zubním kartáčku
Maminka
video Alena Mihulová
video Alena Mihulová
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Máte auto z let 2010 až 2021? Vypínání mobilních sítí vám zablokuje topení i záchranný systém eCall
Máte auto z let 2010 až 2021? Vypínání mobilních sítí vám zablokuje topení i záchranný systém eCall
e15
Skuhravý: Sudí? Bordel... V kauze FAČR bych byl nekompromisní, u Davida Látala taky!
Skuhravý: Sudí? Bordel... V kauze FAČR bych byl nekompromisní, u Davida Látala taky!
iSport
Pastviny proti požárům. Proč by společnost měla přehodnotit negativní postoj vůči zemědělství?
Pastviny proti požárům. Proč by společnost měla přehodnotit negativní postoj vůči zemědělství?
Reflex
Filip Vondrášek: V Jižní Americe si lidé plují životem mnohem lehčeji, věci tolik neřeší
Filip Vondrášek: V Jižní Americe si lidé plují životem mnohem lehčeji, věci tolik neřeší
Lidé a země