Smrt holčičky v Alpách: Češka zemřela při túře s rodiči
V italských Alpách zemřela dívka z České republiky, napsal ve čtvrtek odpoledne deník il Dolomiti a další místní média. Dívka, narozená v roce 2013, se podle jejich informací zřítila při horské túře s rodiči u masivu Latemar mezi Tridentskem a Jižním Tyrolskem.
Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla.
„Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi devadesáti metrů,“ popsala incident záchranná služba. Její tým byl na místo přivolán kolem poledne a k vážně zraněné dívce slanil z vrtulníku.
Ten poté zraněnou letecky přepravil do lokality Passo Feudo, kde se ji záchranáři snažili reanimovat. „Navzdory vynaloženému úsilí dívka zemřela kvůli vážným zraněním,“ uvedla dále alpská záchranná služba.
Letos v létě již na evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Například v polovině července zemřeli při výstupu na Mont Blanc dva Češi, třiasedmdesátiletá turistka zase 12. července nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. O den později v rakouském areálu Postalm u Salcburku zahynul při turistické výpravě třiadvacetiletý český občan.
Koncem měsíce pak zemřela dvaatřicetiletá česká horolezkyně po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska a u hornorakouského Hinterstoderu zase sedmačtyřicetiletá turistka, kterou záchranáři našli ve skalní strži pod stezkou.
Jakou chcete představivost při uklouznutí?