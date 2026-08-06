Smrt holčičky v Alpách: Češka zemřela při túře s rodiči

Ilustrační foto
Lavina prašanu zaplavila lyžaře v italském středisku Courmayeur.  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
6. srpna 2026
18:34
Autor: ČTK - 
6. srpna 2026
17:17

V italských Alpách zemřela dívka z České republiky, napsal ve čtvrtek odpoledne deník il Dolomiti a další místní média. Dívka, narozená v roce 2013, se podle jejich informací zřítila při horské túře s rodiči u masivu Latemar mezi Tridentskem a Jižním Tyrolskem. 

 Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla.

„Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi devadesáti metrů,“ popsala incident záchranná služba. Její tým byl na místo přivolán kolem poledne a k vážně zraněné dívce slanil z vrtulníku.

Ten poté zraněnou letecky přepravil do lokality Passo Feudo, kde se ji záchranáři snažili reanimovat. „Navzdory vynaloženému úsilí dívka zemřela kvůli vážným zraněním,“ uvedla dále alpská záchranná služba.

Letos v létě již na evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Například v polovině července zemřeli při výstupu na Mont Blanc dva Češi, třiasedmdesátiletá turistka zase 12. července nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. O den později v rakouském areálu Postalm u Salcburku zahynul při turistické výpravě třiadvacetiletý český občan.

Koncem měsíce pak zemřela dvaatřicetiletá česká horolezkyně po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska a u hornorakouského Hinterstoderu zase sedmačtyřicetiletá turistka, kterou záchranáři našli ve skalní strži pod stezkou.

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Lavina prašanu zaplavila lyžaře v italském středisku Courmayeur.
Zdroj: X.com

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Témata:
smrtrodičečeškaItálietúrapolicieČeskoAlpy
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Věra Juránková ( 8. srpna 2026 03:00 )

Jakou chcete představivost při uklouznutí?

Milla ( 7. srpna 2026 15:28 )

Taky nikdo neříká že spadla s osmi kilometrů ale z 90 metrů. Co sem plete Everest ?

Jarmila Hašková ( 7. srpna 2026 09:41 )

Autor článku neumí používat správné výrazy. Češka zahynula následkem nečekaného úrazu. Každopádně to nemění nic na tom, že je to velká tragédie, hlavně pro rodinu té dívky. Škoda mladého života. Rodině upřímnou soustrast a ostatním nechť je to varováním, aby nepodceňovali nebezpečí a nepřeceňovali své síly při podobných túrách.

Mark Hemce ( 7. srpna 2026 09:04 )

Rodiče sú na vine, len idiot ide s dítetem na takovou touru.

Bleskoska ( 7. srpna 2026 08:52 )

Zodpovědnost mají rodiče zesnulé. Ale nevíme to podstatné, třeba ta dívka už měla v nohách více takových túr a byla schopná, akorát holt měla smůlu. Tohle se stane i zkušenému. Před 56 lety dne 31. května v peruánským pohořím Cordillera Bianca smetla lavina českou výpravu, ale ještě před tím, ten nelepší z nich uklouzl na v podstatě běžném turistickém chodníčku a zahynul. Hledejte Huascarán - lavina - česká výprava zahynula... Škoda, že pisálci v touze být první s tragickou zprávou píší takovým stylem, který provokuje lidi žvanit hlouposti.

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