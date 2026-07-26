Další smrt Čecha v Rakousku: Turistka zemřela v horách

Hora Schneeberg - Ilustrační foto
Hora Schneeberg - Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
26. července 2026
19:59

U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47letá turistka z ČR, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě 26. července pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh, a její sestře se jí nepodařilo dovolat.

Do pátrací akce se zapojil také policejní vrtulník. Jeho posádka ženu našla ve skalní strži pod stezkou. Lékař, který dorazil na místo, konstatoval smrt. Podle policie žena nezemřela cizím zaviněním.

Témata:
policieČeskosmrtHinterstodervrtulník
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