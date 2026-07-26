Tatínek zapomněl syna na nástupišti: Zasahovala policie
Policie v Pardubicích pomáhala u nevídaného problému. Tatínek se dvěma dětmi a koly zapomněl jedno dítko na vlakovém nástupišti. Zavolal proto na policii, která mu ze šlamastiky pomohla ven.
Policie v sobotu 25. července pomáhala u rodinného výletu. Tatínek se dvěma dětmi a koly nastupoval na nádraží do vlaku, ale po odjezdu se potomků nemohl dopočítat. Jedno totiž zůstalo na nástupišti!
Zoufalý tatínek v jedoucím vlaku okamžitě zavolal na policii a popsal šlamastiku, do které se dostal. Hlídka mu vyrazila na pomoc a dítě dopravila pracovním vozem na domluvené místo. Dobrodružství nakonec mělo dobrý konec.
„Díky patří i pardubickému Dopravnímu podniku za skvělou spolupráci...Ani ne za dvě hodinky byli zase všichni pohromadě,“ popsala policie. V komentářích na sociálních sítích se pod příspěvkem strhla mela.
„Tak to je asi poslední výlet, který děti s tatínkem absolvovaly. Příště je už maminka samotné nepustí,“ okomentovala Ludmila. „To je má noční můra pokaždé, když jedu se třídou na výlet,“ svěřila se učitelka Michala.
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