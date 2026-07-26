Tatínek zapomněl syna na nástupišti: Zasahovala policie

Tatínek zapomněl syna na nádraží v Pardubicích
Tatínek zapomněl syna na nádraží v Pardubicích
Tatínek zapomněl syna na nádraží v Pardubicích
Tatínek zapomněl syna na nádraží v Pardubicích
Ilustrační foto
Autor: Nicole Kučerová - 
26. července 2026
14:25

Policie v Pardubicích pomáhala u nevídaného problému. Tatínek se dvěma dětmi a koly zapomněl jedno dítko na vlakovém nástupišti. Zavolal proto na policii, která mu ze šlamastiky pomohla ven.

Policie v sobotu 25. července pomáhala u rodinného výletu. Tatínek se dvěma dětmi a koly nastupoval na nádraží do vlaku, ale po odjezdu se potomků nemohl dopočítat. Jedno totiž zůstalo na nástupišti!

Zoufalý tatínek v jedoucím vlaku okamžitě zavolal na policii a popsal šlamastiku, do které se dostal. Hlídka mu vyrazila na pomoc a dítě dopravila pracovním vozem na domluvené místo. Dobrodružství nakonec mělo dobrý konec.

„Díky patří i pardubickému Dopravnímu podniku za skvělou spolupráci...Ani ne za dvě hodinky byli zase všichni pohromadě,“ popsala policie. V komentářích na sociálních sítích se pod příspěvkem strhla mela.

„Tak to je asi poslední výlet, který děti s tatínkem absolvovaly. Příště je už maminka samotné nepustí,“ okomentovala Ludmila. „To je má noční můra pokaždé, když jedu se třídou na výlet,“ svěřila se učitelka Michala.

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Zdroj: Sociální sítě
Tatínek zapomněl syna na nádraží v Pardubicích
Tatínek zapomněl syna na nádraží v Pardubicích
Tatínek zapomněl syna na nádraží v Pardubicích
Tatínek zapomněl syna na nádraží v Pardubicích
Ilustrační foto

Témata:
vlaklétorodinakolonádražítísňová linkaPardubicePolicie ČRpolicievýlet
Nicole Kučerová
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