Smrt Čecha při nehodě v Rakousku: Jde o oblíbeného zpěváka Petra

Při nehodě zemřel zpěvák kapely Mash.
Při nehodě zemřel zpěvák kapely Mash.
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Aktualizováno -
27. července 2026
16:44
Autor: ČTK, Richard Selix - 
26. července 2026
13:22

V nemocnici ve Štýrském Hradci zemřel Čech (†50), který v sobotu s rodinou havaroval na dálnici A9 u sjezdu na Lebring. Jak se ukázalo, jde o zpěváka rockové kapely MASH z Plzně Petra Slavíka.

„Bohužel hlas naší kapely Petr Slavík v noci na neděli zemřel při autonehodě v Rakousku. Petře, byl jsi důkazem, že i v hudební branži může existovat kamarádství. Děkuji za všechno, co jsme za desítky let společně mohli prožít,“ oznámil smutnou zprávu jeden ze zakladatelů kapely Milan Ráž na sociálních sítích. 

Kapela MASH vznikla v roce 1994 z iniciativy studentů čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické a dopravní v Plzni. Přibližně před dvaceti lety se k ní jako zpěvák připojil Slavík, který nahradil Tomáše Hrbáčka. Ten později přešel do skupiny Harlej, kde působí jako frontman, informoval server ireport

Při nehodě byly zraněny také Slavíkova manželka (47) a dcera (18), které byly rovněž převezeny do nemocnice ve Štýrském Hradci. 

Nehoda se stala v sobotu kolem 6:30. Automobil sjel podle policie z dosud neznámých příčin z vozovky a v plné rychlosti narazil do svodidel. Rodina jela od hraničního přechodu Spielfeld na rakousko-slovinské hranici směrem na Štýrský Hradec.

Při nehodě zemřel zpěvák kapely Mash.
Při nehodě zemřel zpěvák kapely Mash.
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku

Témata:
nehodasmrtotecčechrodina a vztahyLebringRakouskonemocniceŠtýrský Hradecdopravní nehoda
Richard Selix
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Patrik Malý ( 26. července 2026 18:18 )

Evidentně mikrospánek...

cesky obcan ( 26. července 2026 15:45 )

Je to hodně smutné. Ale řidiči podceňují únavu za volantem. 😕

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