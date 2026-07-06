Strašný návrat z Jadranu: Česká rodina havarovala! Těžce zraněné jsou i děti

Česká rodina havarovala při návratu z Chorvatska.
Česká rodina havarovala při návratu z Chorvatska.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK, Richard Selix - 
6. července 2026
10:11

Těžká zranění utrpěla v neděli odpoledne čtyřčlenná česká rodina při autonehodě na dálnici A2 poblíž obce Großwilfersdorf na jihovýchodě Rakouska. 

Češi se vraceli z dovolené u Jadranu, když šestačtyřicetiletý řidič za volantem pravděpodobně krátce usnul a s autem kolem 15:30 sjel mimo vozovku. Vůz prorazil oplocení proti zvěři a za ním se zastavil na travnaté ploše.

Těžká zranění vedle řidiče utrpěla i jeho padesátiletá manželka a také dva synové ve věku deseti a 12 let. Staršího ze synů musel do nemocnice transportovat vrtulník, ostatní do nemocnice ve Štýrském Hradci převezla záchranka.

Témata:
češirodinaRakouskoJaderské mořenemocniceŠtýrský HradeczraněníKleine ZeitungGroßwilfersdorf
Richard Selix
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Uživatel_5776248 ( 6. července 2026 11:16 )

No jo borci co to "daji" na jeden zatah....zlaty EV

brezovak ( 6. července 2026 11:09 )

Ty jsi blb !

bizon_pepa ( 6. července 2026 10:47 )

Že by rodinná nepohoda?

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