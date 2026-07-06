Strašný návrat z Jadranu: Česká rodina havarovala! Těžce zraněné jsou i děti
Těžká zranění utrpěla v neděli odpoledne čtyřčlenná česká rodina při autonehodě na dálnici A2 poblíž obce Großwilfersdorf na jihovýchodě Rakouska.
Češi se vraceli z dovolené u Jadranu, když šestačtyřicetiletý řidič za volantem pravděpodobně krátce usnul a s autem kolem 15:30 sjel mimo vozovku. Vůz prorazil oplocení proti zvěři a za ním se zastavil na travnaté ploše.
Těžká zranění vedle řidiče utrpěla i jeho padesátiletá manželka a také dva synové ve věku deseti a 12 let. Staršího ze synů musel do nemocnice transportovat vrtulník, ostatní do nemocnice ve Štýrském Hradci převezla záchranka.
No jo borci co to "daji" na jeden zatah....zlaty EV